Delante de Messi, algunos gritaron el ‘Fuera Petro’ y se armó todo un debate al respecto

Algunos de los asistentes al estadio Atanasio Girardot, en el amistoso entre Atlético Nacional e Inter de Miami, disputado este 31 de enero en Medellín, no tuvieron reparos en gritar el ‘Fuera Petro’ con todo y la presencia de Lionel Messi en el escenario deportivo y esto armó todo un debate al respecto.

En la cancha, un golazo de Juan Manuel Rengifo puso en ventaja al cuadro colombiano, pero entre Luis Suárez y un autogolazo de Elkin Rivero llegó la remontada del cuadro Rosa.

Sin embargo, otras acciones extrafutbolísticas dieron de qué hablar, como lo sucedido en los actos de protocolo en donde algunos que mezclan fútbol con política gritaron por unos segundos el famoso ‘Fuera Petro’.

En una de las publicaciones que se difundió el video, se armó un gran debate con comentarios de todo tipo, en especial, desprestigiando a quienes hicieron el corito, con comentarios tipo:

“Normal, cultura paraca y prepago”.

“Van a llegar al partido contra Portugal a hacer ese ridículo”

“Solo por 5 segundos... los mismosnde siempre🥱 los bobitos que aun no lo superan”.

“Siempre pasa en Occidental. Demasiados patos, no saben diferenciar el entretenimiento de la política. Que fastidio”

“Donde mi vecino de puesto cante eso en el mundial, lo mato con la mirada. Q vergüenza”

“La prueba reina de los que viajan a Barranquilla a gritar sobre política, aquí está la prueba que a estos partidos jueguen donde jueguen ira pura farándula y gente estúpida cómo está… 🥱🥱🤷🏻”

“Que estupidez”

“Confirmando su narco cultura paraca y obsoleta. 😂😂😂”

“Voy a pagar una boleta bien cara para ir a gritarle a un político, bobos”

Al final, triunfo 2-1 en favor del Inter de Miami en medio de su gira por Suramérica en donde el Atanasio Girardot fue una de sus paradas y Atlético Nacional uno de sus rivales, en un juego que dejó más polémicas por fuera que dentro de la cancha. ¿Se debe mezclar política con fútbol?