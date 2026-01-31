“Tengo que decir adiós”, talento de Win Sports sale del canal luego de 9 años

En Win Sports se generó una salida que ha hecho eco por la trayectoria de 9 años en el canal que transmite el fútbol colombiano, el periodista y comentarista Carlos Alemán anunció personalmente su adiós.

A través de sus redes sociales, el panelista anunció: “Me voy de Win Sports. Después de 9 años, hoy tengo que decir adiós, le tengo que decir chao a toda la gente en Win. A mis compañeros, a mis productores, a la gente que estuvo conmigo todo este tiempo, les tengo que decir adiós”.

“No fue una decisión para nada fácil de tomar y por eso quiero agradecer a las directivas del canal, a Andrea, a Jorge, por tener la comprensión por apoyarme y por desearme lo mejor en lo que se viene. También agradecer a los compañeros de los programas, a los de Saque Largo, en todos los otros programas y partidos, a los grandes narradores con los que pude compartir. Dejo grandes amigos. La pasamos muy bien”, señaló.

Además, agradeciendo “A mis grandes amigos los voy a extrañar mucho, pero seguramente nos vamos a ver más adelante (…) En el camino nos iremos viendo”.

“No fue una decisión fácil, fue muy complicada, si se dice que lo mejor está por venir. A ustedes, los televidentes muchas gracias por el aguante en estos 9 años. Siempre estaré muy agradecido”, finalizó.

Decisión tomada por parte del propio Carlos Alemán que dejó la incertidumbre sobre su nuevo proyecto profesional, pero que dejó claro que pronto lo veremos en un nuevo medio.