“Zánganos incompetentes”, Iván Mejía a los hermanos Galán a los que tildó de mantenidos

Iván Mejía Álvarez no da tregua con sus apuntes certeros y en esta ocasión señaló con dirección a los hermanos Galán, a los que trató de mantenidos y de vivir del erario público, todo tras las palabras del presidente Gustavo Petro en el reciente acto para la reactivación del hospital San Juan de Dios.

En medio de ese escenario, el mandatario de los colombianos profirió unas palabras ante la presencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que le hizo un llamado a su hermano, Juan Manuel Galán, que en un debate reciente señaló que no consideraba como genocidio lo ocurrido en Gaza por parte de Israel.

Al respecto, Celso Tete Crespo, asesor de presidencia, resaltó dichas palabras, señalando: “Le acaba de decir el Presidente @petrogustavo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Dígale a su hermano @juanmanuelgalan que un Galán no puede negar el genocidio en Gaza”. Va contra los principios históricos de su padre, porque en Colombia hubo uno”.

Fue sobre esta publicación que llegó el comentario del periodista, que la emprendió contra los hermanos políticos, señalando que son “Una familia de mantenidos, viviendo de la gloria del padre y disfrutando del erario público. Zánganos incompetentes. El papá era crack, los hijos una basurita”.

Certero, como siempre, Iván Mejía Álvarez, en esta ocasión apuntó contra los hermanos Galán de los que dejó bastante claro lo que piensa, eso sí, resaltando el respeto que le tenía a Juan Manuel, el padre de estos.