“Deje de hablar mier**”, periodista deportivo a Abelardo de La Espriella por referencia a otro político

De grueso calibre fueron las palabras dirigidas al candidato presidencial Abelardo de La Espriella por parte de un periodista deportivo y narrador de vieja data como Juan Manuel González que le le pidió que “vaya a engañar a otra parte” y no hable tanto, por una referencia a su ciudad, Bucaramanga.

Todo llegó de cuenta de una publicación de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de la capital santandereana en donde el político señaló: “He decidido declinar mi candidatura al Senado para enfocar todos mis esfuerzos en la transformación de Colombia que liderará Abelardo De La Espriella como próximo presidente de nuestra patria. La causa de país es más grande que cualquier aspiración personal, por eso, desde ahora, recorreré las regiones de Colombia defendiendo los ideales de orden, autoridad, principios y valores que representa el Tigre que necesita nuestra Nación para salir del abismo en el que se encuentra”.

Dicha publicación llegó acompañada de un video en el que De La Espriella señala que Beltrán es el mejor alcalde que ha tenido Bucaramanga en toda su historia, situación que enervo al relator.

“Me disculpa el término Abelardo, pero deje de hablar MIERDA....no sea irrespetuoso. Usted no tiene ni idea de la historia de Bucaramanga. Vaya a engañar a otra parte”, comentó.

De alto calibre fue la réplica de Juan Manuel González, exnarrador de Caracol, entre otros medios, a la referencia hecha por Abelardo de La Espriella, al punto que le pidió no hablar tanta… carreta, según él.