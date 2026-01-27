“Trepador y lamec…”, Iván Mejía a César Augusto Londoño por sus amenazas respecto al dólar en Colombia

(Captura de pantalla - Tomada de Instagram: @cesaralo - 26 de septiembre de 2022)

Iván Mejía Álvarez aprovechó la opción sobre la mesa y volvió a cargar contra el también periodista deportivo César Augusto Londoño al que descalificó de gran manera, una vez más, en esta ocasión por sus amenazas sobre un alza descomunal del dólar en Colombia, que lanzó hace un buen tiempo, y no se le cumplieron.

Las salidas del uno contra el otro son cada vez más frecuentes, pese a que ambos compartieron cabina y programa por muchos años, sin embargo, después quedó evidenciado el mal ambiente entre ambos.

Por estos días y con el valor del dólar por debajo de los $3700 a Londoño le vienen sacando en cara muchos usuarios su amenaza sobre un alza notable de la divisa en el país que lanzó hace un año, el 26 de enero de 2025.

Vea acá: “Campeones en tu cara”, los pocos hinchas de Chicó se mofaron de los miles de América en Tunja

“Preparémonos para una subida descomunal del dólar en Colombia”, escribió el periodista César Augusto Londoño.

Precisamente, una captura de pantalla de esa publicación fue compartida por Iván Mejía, sentenciando: “Así es en todo, descachado, errático, mediocre, trepador y lameculos de los directivos”.

No le perdona media Iván Mejía Álvarez a César Augusto Londoño que en temas de predicciones económicas poco acierto ha tenido.