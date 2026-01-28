Definidos los cruces para el sorteo de play-offs en la Champions League

Este miércoles se disputó la octava jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League que dejó definidos los ocho primeros clasificados que pasan directamente a octavos de final y los clubes del puesto 9 al 24 que disputarán los play-offs eliminatorios.

Previo a la jornada, solamente Arsenal y Bayern Múnich tenían sus cupos asegurados para la ronda de octavos, faltaban por definirse los otros 6 cupos y los 16 equipos que disputarán la ronda previa en enfrentamientos a ida y vuelta en eliminación directa.

Dos mazazos lusos impactaron a Real Madrid

El cuadro Merengue vivió una situación poco común con dos anotaciones en los minutos finales de equipos portugueses que impactaron directamente en su camino, con la curiosidad de que dichos tantos fueron en partidos diferentes.

Pese a que iba cayendo 3-2 en su visita a Benfica, los resultados de los otros partidos le daban el paso entre los ocho mejores, sin embargo, en el minuto 94 del duelo entre Athetic Club y Sporting de Lisboa Alisson Santos logró la remontada del cuadro portugués que llegó a 16 puntos y bajó al noveno lugar al conjunto español (15 puntos).

Pero, todavía le faltaba otro impacto agónico en su propio encuentro, en el que Benfica, pese a ir ganando, estaba quedando eliminado por diferencia de goles y su portero, Anatoliy Trubin, se convirtió en el héroe de la ola fecha al anotar el 4-2 en el minuto 98 con el que el equipo donde actúa Richard Ríos logró certificar su paso a los play-offs eliminatorios.

Vea acá: Gol del arquero de Benfica a Real Madrid le dio histórico pase al cuadro luso en la Champions

Los últimos finalistas no lograron cupo directo

No solo Real Madrid fue sorpresa por al quedar por fuera de los ocho clasificados directos, los dos finalistas de la última edición de la Champions, PSG e Inter de Milán, tampoco lograron el objetivo completo y deberán esperar rival en el sorteo para buscar avanzar mediante la repesca.

Clasificados a octavos en Liga de Campeones

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City

Equipos a la fase de play-offs eliminatorios

Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica

Eliminados

Ajax, Athletic Club, Copenhagen, Frankfurt, Kairat Almaty, Marseille, Napoli, Pafos, PSV, Slavia Praha, Union SG y Villarreal.

Sorteo el viernes Champios League

El sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará a las 12:00 HEC (6:00 a.m. de Colombia) del viernes 30 de enero de 2026.

Allí se definirán los rivales de los equipos que terminaron entre el noveno y el 24.º puesto en la fase liga.

¿Qué equipos entran en el sorteo de los play-offs eliminatorios de la Champions League?

Los 16 equipos participantes se confirmaron tras la conclusión de la fase liga.

Cabezas de serie vs No cabezas de serie

Parejas sorteo Champions

Real Madrid (ESP) o Inter (ITA) vs Bodø/Glimt (NOR) o Benfica (POR)

Paris (FRA) o Newcastle (ENG) vs Monaco (FRA) o Qarabağ (AZE)

Juventus (ITA) o Atleti (ESP) vs Club Brugge (BEL) o Galatasaray (TUR)

Atalanta (ITA) o Leverkusen (GER) vs B. Dortmund (GER) u Olympiacos (GRE)

¿Cómo funciona el sorteo de los play-offs eliminatorios de la Champions League?

Los emparejamientos de la fase de eliminatorias se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:

a. Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

b. Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.