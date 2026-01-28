Gol del arquero de Benfica a Real Madrid le dio histórico pase al cuadro luso en la Champions

Anatoliy Trubin, portero del Benfica, fue el héroe de la octava jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions al anotar un gol agónico en el minuto 98 con el que el cuadro luso goleó 4-2 a Real Madrid y con ese tanto logró certificar su paso a los play-offs eliminatorios.

Pese a ir ganando, el cuadro donde juega el colombiano Richard Ríos, estaba quedando eliminado por diferencia de goles. Sobre el final del juego llegó una pelota quieta de costado que fue a buscar el guardameta que conectó y terminó convirtiendo para darle el tiquete a los suyos.

Clasificados a octavos en Liga de Campeones

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City

Equipos a la fase de play-offs eliminatorios

Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica

Eliminados

Marsella, Pafos, Union SG, PSV, Athletic Club, Napoli, Copenhagen, Ajax, Frankfurt, Salvia Praha, Villarreal y Kairat Almaty

El sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará a las 12:00 HEC (6:00 a.m. de Colombia) del viernes 30 de enero de 2026.

En el sorteo participa los equipos que terminan entre el noveno y el 24.º puesto en la fase liga. Los ocho mejores equipos de la fase liga se clasifican automáticamente para los octavos de final.