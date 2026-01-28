Champions League: definidos los clasificados a la siguiente fase de la competencia

Este miércoles se disputó la octava jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League que dejó definidos los ocho primeros clasificados que pasan directamente a octavos de final y los clubes del puesto 9 al 24 que disputarán los play-offs eliminatorios.

Previo a la jornada, solamente Arsenal y Bayern Múnich tenían sus cupos asegurados en la ronda de octavos, faltaban por definirse los otros 6 cupos y los 16 equipos que disputarán la ronda previa en enfrentamientos a ida y vuelta en eliminación directa.

Clasificados a octavos en Liga de Campeones

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City

Equipos a la fase de play-offs eliminatorios

Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica

Eliminados

Marsella, Pafos, Union SG, PSV, Athletic Club, Napoli, Copenhagen, Ajax, Frankfurt, Salvia Praha, Villarreal y Kairat Almaty

El sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará a las 12:00 HEC (6:00 a.m. de Colombia) del viernes 30 de enero de 2026.

En el sorteo participa los equipos que terminan entre el noveno y el 24.º puesto en la fase liga. Los ocho mejores equipos de la fase liga se clasifican automáticamente para los octavos de final.