El fútbol colombiano estrenaría llamativa competencia con los 36 equipos profesionales involucrados

Un nuevo campeonato se estaría estrenando en el fútbol colombiano en este 2026 y sería anunciado en los próximos días por parte de la Dimayor, de acuerdo con lo informado por el periodista César Augusto Londoño que dio detalles de cómo sería el certamen.

Aunque se trataría de un torneo para jugadores de la categoría sub-23, el mismo contaría con jugadores profesionales que no tengan continuidad en el primer equipo de cada club, ayudando así a la recuperación de lesiones y darles ritmo.

Según lo señalado por el periodista, en dicho campeonato entrarían en acción los 36 equipos profesionales (A y B) y estaría dividido por regiones en 4 zonas geográficas.

“Dimayor anunciará en los próximos días un torneo muy atractivo en Colombia @Dimayor

📌Será categoría sub-23

📌Jugaran los 36 clubes profesionales

📌Se distribuirán en 4 zonas en Colombia

📌Será parecido al recordado torneo de reservas

📌Habrá 5 cupos para los futbolistas que no actúen en la división A, o necesiten recuperación de juego”, anticipó Londoño.

Sobre los jugadores de la categoría sub-23, hay que señalar que en el presente año tienen también la opción de sumarse a la nómina principal de cualquier equipo en el rol de jugadores aficionados a prueba, si participan en la categoría Primera C de Difutbol, ¿será esa la competencia que se estrenará?.

Para este 2026, el reglamento (artículo 44), dice que “los jugadores que participen con el club afiliado profesional en la competición de la categoría Primera C organizada por DIFUTBOL, podrán participar en calidad de aficionados a prueba en la LIGA BETPLAY DIMAYOR I y II 2026, siempre y cuando sean sub 23 (nacidos desde el 1 de enero de 2003 en adelante)…”.