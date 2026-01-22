A Juan Guillermo Cuadrado le resultó un medio hermano que jugó en otra selección

El fútbol siempre guarda historias increíbles, pero pocas tan sorprendentes como la que acaba de salir a la luz alrededor de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes históricos de la Selección Colombia. El experimentado volante, subcampeón de Champions League y con una carrera brillante en Europa, resultó tener un medio hermano futbolista… que representa a otra selección nacional.

La revelación la hizo el jugador hondureño Edwin Solani Solano en una entrevista concedida a un medio centroamericano, donde contó con lujo de detalles cómo descubrió que comparte lazos de sangre con el colombiano. Una historia tan inesperada como real, confirmada por el propio Cuadrado en un encuentro casual que hoy recorre las redes y medios deportivos del continente.

Solani, quien tuvo paso por clubes como Olimpia y por la Selección de Honduras, relató que todo comenzó como un comentario familiar que parecía una simple exageración. Un tío, que viaja con frecuencia a Colombia, le aseguró que su padre había sido pareja de la madre de Cuadrado. En su momento, el futbolista lo tomó como una broma más y no le dio mayor importancia.

Sin embargo, el destino se encargó de cruzar sus caminos. Durante una concentración de en Curazao, Solani tuvo por primera vez a Cuadrado frente a frente. La duda lo acompañó durante horas, hasta que decidió acercarse y preguntarle directamente. Lo que vino después superó cualquier expectativa: Cuadrado no solo confirmó la historia, sino que reaccionó con total naturalidad y sorpresa.

“Lo vi frente al mar, leyendo un libro, y dije: es ahora o nunca; o me dice que sí o me ahueva”, contó que se acercó y “le dije: ‘Juan, ¿cómo estás?’. Y me respondió: ‘Todo bien, panita’”. Ahí soltó la pregunta: “Fíjese que le quiero hacer una pregunta, mire que yo soy hijo de tal y tal...”.

“Marica, ¿es en serio? ¿Usted es hijo de tal y tal?... Su papá me dio los pasajes para irme a probar a Argentina”, respondió Cuadrado.

En ese mismo instante, Cuadrado se tomó una foto con Solani y se la envió a su madre.

Desde entonces, ambos mantienen contacto, se siguen en redes sociales y reconocen abiertamente el vínculo familiar, aunque nunca compartieron infancia ni procesos formativos. Cada uno construyó su carrera en contextos distintos, pero unidos por la misma pasión: el fútbol.

Mientras Cuadrado levantó títulos en clubes como Juventus, Chelsea o Inter de Milán, Solani desarrolló su trayectoria en Centroamérica, defendiendo otros colores y otra bandera. Dos caminos diferentes, una misma sangre.