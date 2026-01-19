Más de 200: revelan la cantidad de jugadores que quedaron sin empleo en el fútbol colombiano

La reducción de cupos para los equipos en el fútbol colombiano en el presente año 2026 afectó de gran manera a los futbolistas, dejando a más de 200 de ellos sin la opción de laborar en nuestro fútbol, de acuerdo con las cuentas que realizó y reveló el estadígrafo Luis Arturo Henao.

Para el año 2025, los clubes tenían la opción de inscribir a 30 jugadores, pero de acuerdo con el reglamento aprobado por los presidentes de los clubes para este año, esa posibilidad se redujo a 25.

Con esto, según la cuenta que entregó el señalado periodista, son 220 los jugadores que se quedan sin trabajo al ser 5 menos por equipo y son 36 entre la A y la B del FPC para un total de 180. Además, Henao menciona 5 cupos extras que tenían los equipos que jugaban torneos internacionales (8 representantes), donde se restaron otros 40 cupos.

“En total quedaron por fuera 220 jugadores en el fútbol colombiano.

-Se bajó de 30 a 25 en cada club: 36 equipos x 5 = 180

-Se quitaron los 5 jugadores extras para los que jugaban copas: 8 equipos x 5 = 40 Total 180 + 40 =220”, fue la cuenta del periodista.

Incluso, antes de iniciar el campeonato, se habló de una posible huelga de los futbolistas en solidaridad con sus colegas, pero la misma no prosperó.