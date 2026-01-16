La mejor historia que leerás hoy: Abuelita uruguaya se confesó hincha del Cúcuta y sueña con la Libertadores 2027

Foto tomada de la cuenta de X: @Cucutaoficial y captura de pantalla de redes sociales

El fútbol no entiende de fronteras o barreras y así lo demostró una abuelita uruguaya, quien se gozó la participación del Cúcuta Deportivo en el torneo ‘Serie Río de la Plata’, donde los ‘Motilones’ se enfrentaron y derrotaron a San Lorenzo de Argentina.

La señora confesó que es hincha del Cúcuta Deportivo, que está muy feliz de que hayan regresado a la primera división y sueña con volver a verlos en la Copa Libertadores.

Le puede interesar: “Cagón de mier**”, Teófilo Gutiérrez insultó e intentó provocar Hugo Rodallega, pero no le salió bien

El pasado miércoles 14 de enero se vivió una fiesta en el Estadio Luis Franzini cuando Cúcuta sacó a relucir toda su jerarquía y venció a San Lorenzo por la mínima diferencia, ilusionando así a todos los hinchas que sueñan con la permanencia en la primera división del fútbol colombiano.

Pero los hinchas cucuteños no fueron los únicos contentos, pues una señora uruguaya se robó todo el show y se hizo viral al confesar que es hincha del Cúcuta y señalar la alegría de poder verlos jugar en vivo.

En primer lugar, la abuelita confesó que ella, a pesar de ser uruguaya, vivió casi cuatro décadas en la ciudad de Cúcuta, tiempo en que se enamoró del cuadro ‘Motilón’.

”Sí, claro. Viví 37 años en Cúcuta. Llevo dos días de emoción en emoción (por ver al Cúcuta en vivo).

Adicionalmente, la señora recordó la mítica participación del Cúcuta en la Copa Libertadores 2007, cuando llegaron hasta las semifinales contra Boca Juniors y se tuvieron que enfrentar al Nacional, precisamente, de Uruguay.

Y además, la abuelita dejó claro que anhela la clasificación del Cúcuta a la Copa Libertadores 2027, dos décadas después, para que la vuelvan a emocionar como en aquella edición de 2007:

“Claro, acá con Nacional. La expectativa que, que tengo es que este año vuelve a entrar en la Libertadores”.