“Con dudas”, Futbolista del Cúcuta ‘no se puso con rodeos’ frente a la masiva salida de compañeros

De repente, después de conseguir su regreso a la primera división del fútbol colombiano, Cúcuta Deportivo decidió despedir a 17 de sus futbolistas.

Al respecto, Jonathan Agudelo dejó claro que llegaron al primer entrenamiento con dudas por los fichajes, aunque ahora ya empezaron a llegar nuevos jugadores.

Le puede interesar: Lluvia de críticas a Win Sports por Carlos Antonio Vélez en la final del Barcelona vs Real Madrid

Jonathan Agudelo concedió una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, a poco más de una semana de su debut en el Estadio General Santander frente a Once Caldas (lunes 19 de enero a las 4:00 p.m.).

El futbolista dejó claro que hubo un momento de temor por la cantidad de jugadores que salieron del plantel y porque no se había hecho oficial la llegada de nuevos jugadores, pero ahora que ya confirmaron fichajes, aseguró que están trabajando para adaptarse e integrarse de la mejor manera.

“Regresamos desde el 3 de enero con mucha disposición, con dudas por el tema de los refuerzos, pero ya empezaron a llegar, ya nos vamos acoplando con los nuevos jugadores. Esperemos ir a hacer una buena pretemporada a Uruguay, estamos contentos con el grupo que se formó desde el año pasado, la base que teníamos y pues bueno los compañeros que llegan a complementar esas cosas que nos faltaban”.

De igual manera, Agudelo fue específico al referirse a la decisión de reducir las plantillas de los equipos y aseguró que eso va a afectar a muchos futbolistas porque se quedarán sin empleo:

“Salieron un número de jugadores bastante grande, casi 20 jugadores que estaban el año pasado, porque habían salido y no habían llegado los refuerzos, pero ya el equipo se va reintegrando... Yo creo que eso le debe afectar a todos los equipos y a los colegas también, porque más de uno se va a quedar sin poder jugar por ese tema”.