Hugo Rodallega es considerado ídolo de Santa Fe por muchos hinchas, no solamente porque fue protagonista en el épico título que consiguió el ‘León’ en la Liga BetPlay 2025-1, sino porque ha participado con gol en cada una de las finales que ha jugado con el cuadro ‘Cardenal’.

De hecho, con el gol que le anotó al Junior de Barranquilla en la primera final de la Superliga, dejó un épico registro.

El impresionante dato de Hugo Rodallega en las finales del fútbol colombiano con Santa Fe:

Desde que llegó Hugo Rodallega, en enero de 2023 (es decir, hace tres años), Santa Fe ha disputado tres finales, y, en todas, el delantero ha marcado.

La primera final fue contra Atlético Bucaramanga en la final de la Liga BetPlay 2024-1, y aunque Santa Fe no logró ser campeón, Hugo Rodallega apareció y anotó un gol.

Un año más tarde, Santa Fe volvió a una final del fútbol colombiano, y en esta ocasión, ‘Hugol’ anotó el tanto de la victoria para que el ‘León’ venciera al Medellín y se coronara campeón.

Ahora, en la final de la Superliga, en los primeros 90 minutos, volvió a aparecer Hugo Rodallega para marcar el tanto que sirvió para que Santa Fe consiguiera un valioso empate pensando en el partido de vuelta en Bogotá.

Hugo Rodallega también anotó en la final con Deportivo Cali:

Este impresionante dato no es únicamente con Santa Fe, pues hace más de 20 años, es decir, en 2005, Deportivo Cali se proclamó campeón tras derrotar al Real Cartagena, gracias a dos anotaciones de Hugo Rodallega.

Sin duda alguna, ‘Hugol’ es uno de los delanteros con más jerarquía del fútbol colombiano y así lo ha demostrado en las finales que ha disputado.