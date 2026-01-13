Dan por hecho que equipo de la primera división del FPC cambiará de sede, ¿de cuál se trata?

Dimayor emitió un comunicado, el pasado 7 de enero, en el que dio a conocer la complicada situación que atraviesa Águilas Doradas porque el Estadio Alberto Grisales no estará disponible para la temporada 2026.

Y aunque se hicieron esfuerzos para que el equipo no se viera en la obligación de mudarse, todo parece indicar que no hay más opciones.

¿Qué dijo Dimayor al respecto?

Dimayor señaló que no es la primera vez que Águilas Doradas se ve afectado por la plaza, e incluso, han tenido que jugar en otras ciudades, asumiendo el costo que esto implica:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano manifiesta su seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciere, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no disponibilidad del Estadio Alberto Grisales para la temporada 2026, decisión adoptada con posterioridad al sorteo y a la elaboración del fixture, con afectaciones directas a la planeación del campeonato profesional.

Este hecho se suma a las afectaciones registradas durante el año 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla. De igual forma, durante el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios, con el propósito de permitir la ejecución de obras de adecuación en el escenario deportivo, las cuales no se materializaron.

A pesar de este contexto, nuestro club afiliado cumplió con el calendario deportivo y mantuvo de manera permanente sus programas de responsabilidad social y comunitaria, desarrollados a través de semilleros, fuerzas básicas y acciones institucionales, con presencia en comunidades vulnerables, hospitales, geriátricos, escuelas de fútbol y clubes aficionados.

La Dimayor reitera que las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben adoptarse con planeación, oportunidad y coordinación institucional, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para el fútbol profesional colombiano y sus clubes afiliados".

Al respecto, aseguró Mauricio Agudelo, que en definitiva se marcharán de Rionegro y esto se hará oficial este martes 13 de enero:

“Definitivamente Águilas Doradas se va de Rionegro. Mañana en comunicado de prensa se conocerán los detalles. Increíble el nulo apoyo de la alcaldía a una institución que además promovió y acompañó labores sociales en la región. Posiblemente el cincuentenario los reciba”.