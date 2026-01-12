A rey muerto, rey puesto: Real Madrid reemplazará a Xabi Alonso con un viejo conocido

Real Madrid perdió la final de la Supercopa de España a manos del Barcelona (2-3) que se disputó en Jeddah, Arabia Saudita, hecho que desencadenó la salida de Xabi Alonso de la dirección del conjunto ‘Merengue’.

Le puede interesar: Lluvia de críticas a Win Sports por Carlos Antonio Vélez en la final del Barcelona vs Real Madrid

Real Madrid despidió a Xabi Alonso:

Tan solo 232 días después de que Real Madrid anunciara a Xabi Alonso ‘con bombos y platillos’, como su nuevo entrenador, ahora lo despidieron, no solamente por el rendimiento del equipo, sino porque parece que había muchos jugadores que no estaban conformes con su manera de manejar al equipo.

Por supuesto, en el comunicado, Real Madrid únicamente señaló que la finalización de su contrato, antes de la fecha pactada, es decir, hasta el 30 de junio de 2028, fue por una decisión de mutuo acuerdo.

Aún así, el equipo de la ‘Casa Blanca’ le agradeció a Xabi Alonso por el tiempo que estuvo a cargo del Real Madrid, le desearon suerte para el futuro y dejaron claro que nada afectará su nombre como leyenda del Real Madrid.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Vea también: “No voy a permitir”, Johan Mojica tuvo un fuerte cruce con un hincha de su equipo tras una nueva derrota

Real Madrid reemplazará a Xabi Alonso con un viejo conocido:

Tan pronto se conoció que Xabi Alonso no continuará como el director técnico del Real Madrid, se comenzaron a especular nombres de los posibles candidatos.

Sin embargo, los rumores no tomaron fuerza,pues Fabrizio Romano adelantó que en Real Madrid nombraron de inmediato a Álvaro Arbeloa, quien también fue un futbolista importante en la historia del equipo, aunque seguramente será como interino mientras encuentran a otro entrenador.