Lluvia de críticas a Win Sports por Carlos Antonio Vélez en la final del Barcelona vs Real Madrid

Fotos tomadas de: Captura de pantalla de Win Sports y @FCBarcelona (11/01/2026)

Barcelona y Real Madrid se midieron en la final de la Supercopa de España que fue transmitido, para Colombia, por la señal de Win Sports.

Sin embargo, hubo una lluvia terrible de críticas por los comentarios de Carlos Antonio Vélez por su evidente simpatía con Real Madrid.

Críticas a Win Sports por la transmisión de la final de la Supercopa:

A través de las redes sociales, no se hicieron esperar los comentarios de crítica para Carlos Antonio Vélez por señalar que Lamine Yamal, presuntamente se dopaba y por eso tiene un gran rendimiento deportivo.

A continuación le presentamos algunos de los comentarios en redes sociales:

- “No sé que es peor, si aguantarme al comentarista madridista de mariano closs o al otro madridista Carlos Antonio Velez llorando cada rato"

- “Carlos Antonio Vélez diciendo en directo que Yamal tiene la mano vendada porque esconde todas las hormonas prohibidas que se inyecta como la hormona del crecimiento. Cuánta ignorancia y falta de profesionalismo”

- “La porquería de Carlos Antonio Vélez está insinuando que Lamine se dopa? Callen a ese sinvergüenza ya Dios mío".

- “En 10 minutos, Carlos Antonio Velez ya ha dicho que Lamine Yamal se dopa y que el Barcelona compra arbitros. No hay derecho con su audiencia Win Sports”.

- “No hay peor transmisión de un partido del Real Madrid que una transmisión de un partido del Real Madrid comentada por Carlos Antonio Vélez…“.