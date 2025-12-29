Despidió de repente a 17 jugadores 😱 Tremendo revolcón en equipo del fútbol colombiano

Todos los equipos del fútbol colombiano han comenzado a estructurar el proyecto deportivo del próximo año desde antes que se termine 2025: Algunos ya han anunciado fichajes, mientras que otros están en negociaciones.

Sin embargo, hay un equipo que sorprendió a todos al anunciar la salida de 17 futbolistas del plantel por diversos motivos.

17 futbolistas se marchan del Cúcuta Deportivo:

El cuadro ‘Motilón’ recién firmó su regreso a la primera división del fútbol colombiano tras vencer en la final a Real Cundinamarca tras alcanzar la segunda posición en la reclasificación como uno de los equipos más regulares del año.

Sin embargo, sorpresivamente anunciaron la salida de 17 futbolistas, aunque no dieron mayores detalles sobre su desvinculación. Entre ellos, se destacan nombres como Ramiro Sánchez, quien fue el arquero titular durante toda la campaña. También se despide Matías Pisano, Henry Plazas, Julián Anaya, Kevin Quejada, entre otros.

La institución anunció también que a partir de la primera semana de enero del 2026 anunciarán algunas contrataciones para afrontar el reto de mantener la máxima categoría del fútbol colombiano, razón por la cual, regresarán a entrenamientos el 3 de enero.

A continuación le presentamos el comunicado del Cúcuta Deportivo:

“Informamos a todos los hinchas, medios de comunicación, periodistas y opinión pública en general lo siguiente. Tras la finalización de la temporada, los siguientes jugadores no harán parte de la nómina profesional para el próximo periodo deportivo.

Ramiro Sánchez

Sergio Román

Oscar Zúñiga

Henry Plazas

Julián Anaya

Amaury Torralvo

Juan Pablo Díaz

Cristián Álvarez

Bladimir Angulo

Jonathan Tapias

Cristian Díaz

Wilmar Cruz

Oswaldo Valencia

Michell Ramos

Andrés Carreño

Kevin Quejada

Matías Pisano.

Desde el Cúcuta Deportivo queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ellos por el profesionalismo, el compromiso y la entrega demostrados durante su paso por la institución.

Desde la próxima semana se darán a conocer las nuevas incorporaciones para la temporada 2026.

El equipo regresará el día 3 de enero para iniciar pretemporada".