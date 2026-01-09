“Te amo, gracias por volver”, Andrés Llinás le dijo a Falcao lo que piensan todos los hinchas de Millonarios

Radamel Falcao García volvió a Millonarios para tener su último baile y los hinchas no caben de la emoción, pues anhelan que, como sugiere el adagio popular, ‘la tercera sea la vencida’, y ahora sí, Falcao para cumplir su sueño de coronarse campeón con el equipo de antes de ponerle fin a su carrera.

Por supuesto, la noticia del regreso del ‘Tigre’ al fútbol colombiano causó todo tipo de comentarios, pero eso no parece afectar el ambiente que se vive dentro de Millonarios.

Por un lado, los hinchas han respondido de a poco con la compra del abono, mientras que los futbolistas que compartirán día a día con Falcao están encantados. Así lo demostró Andrés Llinás, quien habló por todos los hinchas con las palabras que le brindó al ‘Tigre’ en su llegada.

Le puede interesar: Si no quieren quedarse sin estadio, Real Cartagena tendrá que pagar los 300 millones de su deuda

De la mano de Ariel Michaloutsos y Hernán Torres, Millonarios confía que este 2026 será mucho mejor que el 2025, razón por la cual, comenzaron a moverse rápido con las contrataciones, pues no solamente al cabo llegará como no he jugado, sino que ya hay otros futbolistas que firmaron y se están entrenando con el club.

Y para nadie es un secreto que la presencia Falcao en el equipo significa jerarquía y liderazgo, razón por la cual los jugadores que no lo conocían, están dichosos por tener la oportunidad de compartir la cancha con él, tal es el caso de Mateo García, que dijo lo siguiente, desde antes de que se hiciera oficial:

“Para nosotros, para el hincha, sería algo maravilloso, un plus adicional. Sería un honor para mí desde lo personal poder compartir con él. Donde él pueda llegar sería hermoso y habría compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros para que pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”.

Ahora bien, quienes ya compartieron equipo con él saben la importancia que tiene el tigre tanto dentro como fuera del terreno, fuego, uno de ellos es Andrés Llinás, quien no pudo ocultar su emoción por la llegada de Falcao para el proyecto deportivo de este año.

En un video que compartió la cuenta de millonarios a través de Twitter mostraron que Falcao se acercó a cada uno de los futbolistas del equipo para saludarlos y recibir el mensaje de bienvenida, pero quizás ninguno fue tan especial como André Llinás, pues le dejó claro que lo ama, y además, le agradeció por su regreso.

A continuación le presentamos el video: