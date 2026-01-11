Falcao sorprendió al elegir los tres mejores compañeros que tuvo en la Selección Colombia

Radamel Falcao García es el máximo goleador en toda la historia de la Selección Colombia, y sorprendió a todos, al señalar quiénes han sido los tres mejores compañeros que ha tenido en la ‘Tricolor’.

Le puede interesar: Prográmese para ver el regreso del equipo de sus amores: Fecha y hora de la jornada 1 del FPC

¿Quiénes son los tres mejores compañeros de Falcao en la Selección Colombia?

Luego de firmar su regreso a Millonarios para vivir ‘The Las Dance’, el ‘Tigre’ y ya concedió algunas palabras, desde un gimnasio, donde le preguntaron, no tanto por su presente, sino por su paso por la Selección Colombia.

A Falcao le preguntaron por el mejor futbolista con el que compartió en la Selección Colombia y él no dudó en nombrar, en primer lugar a James Rodríguez (vale la pena resaltar que ambos compartieron equipo tanto en Porto como en Mónaco).

Posteriormente, Falcao eligió a Juan Fernando Quintero, quien fue el encargado de servirle la asistencia de su único gol en Copas del Mundo, cuando vencieron 3-0 a Polonia en el Mundial de Qatar 2022.

Y finalmente, el ‘Tigre’ recordó a Teófilo Gutiérrez, con quien compartió el frente de ataque de la Selección Colombia durante la primera parte del ciclo de José Néstor Pékerman, específicamente, en las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.

Falcao dejó claro que ‘Teo’ no solamente era un futbolista muy calidoso, sino que además, era un jugador que le ayudaba a jugar mejor, tanto a él como a todos sus compañeros.

“En la Selección estaban James, Juanfer, Teo... La verdad que Teo jugaba bien y me hacía jugar bien a mí y a todo el equipo. Una pareja de delantero espectacular, fue Rey de América. La personalidad es diferente, es otra cosa. Netamente en lo deportivo, me hacía jugar muy bien”, fueron las palabras de Falcao en el video que le presentamos a continuación.