¿Quién fue el deportista que más buscaron los colombianos por internet en 2025? Ojo, no es futbolista

Ningún futbolista o equipo del fútbol colombiano se llevó el prestigio de ser el más buscado en internet por los colombianos, pues ese premio fue para Anthony Zambrano, deportista olímpico y participante en el reality de Caracol, ‘El Desafío’.

¿Quién fue el deportista que más buscaron los colombianos en la red social X en 2025?

Según el estudio de Buzzmonitor, el deportista más buscado por los colombianos en internet, específicamente en la red social X, (antes Twitter), fue Anthony Zambrano.

Zambrano es uno de los deportistas más importantes en la historia de nuestro país, pues no solamente se convirtió en el primer colombiano en obtener una medalla olímpica en un evento de pista en atletismo, sino que además, fue el primer medallista colombiano en un evento de pista en un Campeonato Mundial de Atletismo.

Sin embargo, la razón por la cual, muchos colombianos lo buscaron durante 2025 no fue tanto por su carrera, sino por su participación en el reality de El Desafío que realizó el Canal Caracol el año pasado.

Conforme a los datos que arrojó el estudio, a Zambrano lo buscaron un total de 5.436 veces, convirtiéndose en el líder de los deportistas en este listado.

¿Cómo se repartió el Top-10 de lo más buscado de 2025?

En primer lugar apareció Donald Trump, cuyo nombre ha sido muy mencionado, no solamente tras la captura de Nicolás Maduro, sino por sus conversaciones con el presidente colombiano Gustavo Petro.

En segundo lugar apareció el programa de Win Sports, Saque Largo, seguido del reallity de Caracol Televisión, El Desafío.

El cuarto y quinto puesto quedó en manos de los dos equipos que fueron campeones del fútbol colombiano en 2025: Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. En la sexta posición apareció Millonarios.

Uribe apareció en la séptima posición, Zambrano en la octava, Benedetti en la novena y el Top 10 lo completó El Desafío:

Top 10 de términos más buscados: