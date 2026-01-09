Deportes

Figura de la Selección Colombia sueña con comprar a un equipo del FPC: “Es un sueño”

El jugador dejó claro que seguirá trabajando para convertirse en el nuevo dueño del equipo con el deseo de devolverlo a la gloria

Por Daniel Barbosa

Comprar el equipo de sus amores: Ese es el sueño de Jorge Carrascal, quien dejó claro que está trabajando fuerte para convertirse en dueño del Real Cartagena y devolverlo a la gloria.

El futbolista cartagenero, antes de volver a Brasil para ponerse bajo las órdenes de Filipe Luis en Flamengo, visitó su ciudad natal para compartir con amigos e ilusionar a los hinchas.

Jorge Carrascal quiere comprar Real Cartagena:

El jugador cartagenero de 27 años, quien actualmente está atravesando el mejor momento de su carrera, pese a que recién se convirtió en campeón de la Copa Libertadores, no se olvidó del equipo de sus amores, que todavía no ha podido comprar boleto de regreso a la primera división del fútbol colombiano.

En un evento, en Cartagena, sacó un espacio para hablar con los medios de comunicación locales, donde aseguró que su sueño es comprar al equipo de los ‘Heróicos’ y seguirá trabajando fuertemente para hacerlo:

“Yo siempre he dicho que del Real Cartagena a morir; toda la gente que vino de aquí, la barra, todos los amigos míos, compañeros. Todos saben que he sido hincha del Real Cartagena desde peladito. Ese es mi sueño, la verdad y voy a seguir trabajando”.

