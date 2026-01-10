Jhon Jáder Durán ganó su primer título como profesional y lo celebró bailando ‘los prohibidos’

Captura de pantalla tomada de la cuenta de Instagram @jaderduran9

A sus 22 años de edad, Jhon Jáder Durán consiguió su primer título como futbolista profesional: Fenerbahce derrotó en la final de la Supercopa de Turquía a su clásico rival, Galatasaray, donde jugó Dávinson Sánchez.

El delantero colombiano, quien fue titular, aprovechó el título para bailar y robarse todo el show.

Jhon Jáder Durán ya había jugado en cuatro equipos antes de Fenerbahce, (Envigado, Chicago Fire, Aston Villa y Al-Nassr), pero en ninguno tuvo la oportunidad de consagrarse campeón. Por esta razón, el título de la Supercopa de Turquía será muy especial siempre para el colombiano, pues cuenta como el primero de muchos, seguramente.

El delantero colombiano fue elegido como titular en el partido de la final y tuvo que enfrentarse a su compatriota, Dávinson Sánchez, durante 69 minutos, pues el técnico del Fenerbahce sustituyó a Durán cuando su equipo ya tenía la ventaja de dos goles.

Salir del partido no fue impedimento para que Jhon Jáder se llevara todas las miradas en la celebración. En primer lugar, dio una declaración picante contra sus rivales, asegurando que Turquía es amarilla y azul.

Después, Durán sacó todo su ‘flow’, se puso unas gafas negras y en el camerino comenzó a bailar junto a sus compañeros.

A continuación le presentamos el baile de celebración de Jhon Jáder Durán: