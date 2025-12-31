Jugador de la Selección Colombia podría llegar al Porto o al Sporting Braga justo antes de la Copa del Mundo

La temporada 2025/26 ha sido un punto de inflexión en la carrera de Gustavo Adolfo Puerta Molano, el centrocampista colombiano de 22 años que ha acaparado la atención del fútbol europeo gracias a su rendimiento y proyección. Tras un curso con muchos cambios de escenario y aprendizaje, el mediocampista ha logrado consolidarse como una figura en ascenso y despertar interés de varios clubes más allá de su actual equipo, el Racing de Santander de la Segunda División española.

Puerta, nacido en La Victoria, Colombia, inició su trayectoria en Bogotá FC antes de dar el salto al fútbol europeo en 2023 con el Bayer Leverkusen. Aunque su paso inicial por Alemania incluyó una cesión sin minutos en el 1. FC Nürnberg, el colombiano encontró oportunidades en Inglaterra con el Hull City, club de la EFL Championship donde mostró un rendimiento que elevó su valor de mercado y su notoriedad internacional. Allí disputó más de 30 partidos la temporada 2024/25, fue titular habitual y contribuyó con goles y actuaciones sólidas que lo convirtieron en uno de los jugadores destacados de su equipo.

Sin embargo, una situación inusual provocó que su pase a Hull no se consolidara completamente. Aunque el club inglés activó la cláusula de compra, no pudo inscribirlo debido a una sanción por prohibición de fichajes, lo que obligó a Puerta a regresar momentáneamente a Leverkusen y posteriormente encontrar un nuevo destino en España con el Racing de Santander.

En Santander, Puerta ha continuado su progresión. Ha disputado un número importante de encuentros para el conjunto cántabro, aportando dinamismo en el mediocampo y contribuyendo incluso con goles. Su adaptación al estilo de juego español ha sido destacada por analistas y aficionados, y el propio jugador se ha mostrado ilusionado con el proyecto y con aspiraciones más altas para el club. Este traspaso, firmado hasta 2029, le ha brindado estabilidad tras varios cambios en su joven carrera.

Además del interés formal del Racing, la temporada de Puerta ha generado rumores y observaciones por parte de otros clubes europeos. Según reportes recientes, equipos portugueses como FC Porto y SC Braga han seguido de cerca su rendimiento y podrían estar interesados en ficharlo en futuros mercados de transferencias, conscientes de su perfil versátil como mediocampista creativo y box-to-box.

El valor de mercado estimado de Puerta ronda los 3,5 millones de euros, cifra que para un mediocampista de su edad y con experiencia en distintas ligas europeas representa un activo interesante en el mercado. Su combinación de visión de juego, despliegue físico y potencial para seguir creciendo ha sido señalada como una de las razones por las cuales varios clubes ven en él una pieza valiosa para reforzar su centro del campo en las próximas temporadas.

A nivel internacional, Puerta también ha dado pasos importantes. En 2025 debutó con la selección absoluta de Colombia, marcando incluso un gol en su primer partido, lo cual refuerza su reputación y pone en el radar de clubes que valoran la experiencia internacional en sus fichajes.