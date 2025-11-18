Colombia jugaría amistosos contra las dos selecciones finalistas de la Copa del Mundo del 2018

La Selección Colombia comienza a armar lo que será su preparación para la Copa del Mundo en el primer semestre del 2026, donde se esperan rivales de mayor peso y ya se conocen dos nombres para la fecha FIFA de marzo, donde usualmente vemos clásicos entre países con equipos robustos que buscan medirse el aceite, en especial luego de conocer los grupos que se sortearán los primeros días de diciembre de este 2025.

En primer lugar, la ‘Tricolor’ jugaría contra Croacia en el primero de estos dos juegos. Según ha revelado el entrenador del equipo europeo, llevan bastantes semanas intentando cerrar este encuentro amistoso con los cafeteros en busca de rivales de peso sudamericanos para poder evaluar el estado de sus dirigidos y la preparación necesario para volver a tener una participación importante en un mundial, como lo hicieron en el 2018 llegando a la final y en el 2022 a semifinales.

Para el segundo, Francia sería la elegida, tal como sucedió antes del Mundial del 2018, donde ganó Colombia por 3 a 2 a la que fue después campeona del mundo. Según la prensa del país europeo, ya es un hecho que este encuentro se dará en territorio estadounidense, probando además uno de los estadios que estará entre las sedes del Mundial y siendo su segundo amistoso sudamericano, pues en la primera tanda jugarían contra Brasil en un verdadero partidazo.

Si bien aun la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado nada en sus redes sociales, un sector del periodismo da por hecho que estos dos cruces se darán y que son rivales de pesos para poder ver el poderío de nuestros jugadores ante una campeona del mundo y una ocupante del podio en mundiales durante los dos últimos rentados jugados.