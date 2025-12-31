“El ciclista más vago que he conocido”, Desde Europa señalaron a un pedalista colombiano

MED109 MEDELLÍN (COLOMBIA), 17/02/2019.- -Desde la izquierda, los ciclistas colombianos Iván Sosa, Sergio Luis Henao, Egan Bernal, Miguel Ángel Lopez, Fernando Gaviria, Nairo Quintana y Rigoberto Urán posan al terminar el Tour Colombia. 2.1 este domingo, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Fernando Gaviria no tuvo un buen 2025, pues aunque había encontrado un nuevo equipo para continuar su carrera el próximo año, e incluso lo habían anunciado con ‘bombos y platillos’, tan solo unos días después fue condenado a prisión por conducir en estado de embriaguez.

Pues ahora resulta que en pleno fin de año, un exjefe del ciclista colombiano salió a dar referencias sobre su trabajo con Gaviria y no dijo cosas muy buenas realmente.

Le puede interesar: Dibu Martínez salió insultado por Arsenal, su anterior equipo, que poco le importó alguna vez amarlo

El encargado de hablar sobre Fernando Gaviria fue Brian Holmm, quien también fue ciclista y director deportivo del Quick-Step, donde coincidió con el pedalista colombiano.

Holmm aseguró que Fernando Gaviria es uno de los ciclistas más talentosos que ha conocido en toda su vida, pero al mismo tiempo, dejó claro que no era una persona disciplinada por su trabajo, hecho que se vio reflejado en algunos resultados.

De igual manera, el exciclista hizo énfasis en que si tuviera que señalar a un ciclista que le hubiera sucedido el problema que tuvo Gaviria con la justicia, sin duda, lo hubiera señalado a él:

“Si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente habría dicho Gaviria”

“¿Por qué no me sorprende tanto?, Sin duda, uno de los mayores talentos con los que he trabajado: un don divino para la bici, y también el ciclista más vago que he conocido. Me cae muy bien, pero por Dios, Fernando, ¿es necesario?”.

Vea también: Dibu Martínez salió insultado por Arsenal, su anterior equipo, que poco le importó alguna vez amarlo

¿Qué problema tuvo Fernando Gaviria con la justicia?

Resulta que el colombiano fue detenido por la Policía en octubre en la rotonda de Cantón, donde mostró signos de intoxicación. Reportan que una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre.

De esta manera, Fernando Gaviria tendrá que pagar 5.000 euros de multa y una condena de dos meses de prisión condicional