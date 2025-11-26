Reportan que Fernando Gaviria fue condenado a prisión, ¿por qué?

Un día después de confirmarse el nuevo equipo de Fernando Gaviria, se reveló que el ciclista colombiano fue condenado a dos meses de prisión por conducir en estado de embriaguez.

Resulta que el colombiano fue detenido por la Policía en octubre en la rotonda de Cantón, donde mostró signos de intoxicación. Reportan que una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre.

De esta manera, Fernando Gaviria tendrá que pagar 5.000 euros de multa y una condena de dos meses de prisión condicional.

“Fernando Gaviria fue condenado el martes a dos meses de prisión con suspensión de la pena por conducir bajo los efectos del alcohol. El incidente ocurrió a plena luz del día el pasado octubre”.

Fernando Gaviria rompió el silencio:

El pedalista colombiano compareció ante el tribunal de Mónaco, donde rompió el silencio, se disculpó y dejó claro que no volverá a suceder:

“Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche. Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”, aseguró Gaviria, dejando claro que no es un comportamiento propio de un deportista de élite.

El nuevo equipo de Fernando Gaviria:

Tan solo un día atrás, se conoció que Fernando Gaviria firmó por el equipo ProTeam Caja Rural-Seguros RGA para 2026, tras salir del Movistar.

“Aportará toda su experiencia en los mejores sprints del mundo con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA.🔝 Un fichaje ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada", fue el mensaje que publicó el equipo a través de sus redes sociales, demostrando la ilusión que implica tener a un corredor de la altura de Gaviria en sus filas.

Sin embargo, se desconoce qué sucederá en la carrera del colombiano luego de esta condena y si repercutirá de manera negativa en la decisión del equipo.