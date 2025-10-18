A Daniel Cataño lo echaron en Bolivia junto a otros cuatro jugadores por batalla campal

Uno de los partidos más sorprendentes del fin de semana se dio en Bolivia, donde Blooming recibía al enorme Bolívar que llegaba con toda la necesidad de quedarse con los tres puntos para seguir luchando por título de este país. Eso sí, desde antes del pitazo inicial ya había dudas de que este encuentro se pudiera llevar a cabo teniendo en cuenta las fuertes lluvias que mantuvieron bastante inundado el estadio.

Ya con la pelota en movimiento, el equipo local se fue en ventaja, pero poco importó con lo que terminó siendo el encuentro. A los 35 minutos del primer tiempo, se dio un cruce entre futbolistas que derivó en una batalla campal donde llovieron puños, patadas e insultos, donde, tras varios minutos de pausa mientras la policía intentaba devolver el orden al juego y una revisión intensa del VAR, el juez tomó la decisión de echar a cinco jugadores de una vez.

Daniel Cataño fue uno de los que vio la cartulina en este instante a pesar de no poder creerlo, yéndose a las duchas con dos de sus compañeros de equipo y otros dos del rival, mismo que terminaría con cuatro expulsados al final del juego para un total de 7 en los 90 minutos, dejando uno de los duelos más bochornosos en la historia del fútbol boliviano.

Más allá del empate final, los reflectores se lo llevaron los jugadores que se fueron expulsados y que dejan bastante comprometidos a sus equipos para la siguiente jornada, en especial porque ambos están en la pelea por cupos internacionales y por el torneo local, a pesar de que la ventaja de Always Ready y The Strongest des bastante abultada y son los favoritos a ganar una nueva liga.