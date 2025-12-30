Desde $250.000 hasta más de 1 millón: Ya puede adquirir las boletas para el partido de Inter Miami vs Atlético Nacional

En Medellín será el partido del Inter Miami con Atlético Nacional

Para nadie es un secreto que Lionel Messi está en el ocaso de su carrera, razón por la cual, los colombianos que quieran verlo en vivo, tendrán una de sus últimas oportunidades el próximo sábado 31 de enero.

Resulta que su equipo, Inter Miami, visitará el Estadio Atanasio Girardot para enfrentarse a Atlético Nacional en un partido amistoso que denominaron ‘El partido de la historia’.

A partir de este lunes 29 de diciembre ya se pueden adquirir las entradas: La más económica cuesta alrededor de $250.000 pesos, mientras que la más costosa supera el millón de pesos.

Le puede interesar: Vélez defendió a Nacional y acusó a Riquelme de hacer negocios truchos por Marino Hinestroza

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Inter Miami vs Atlético Nacional?

El evento que está a cargo de Megalive (una marca de RCN), ya hizo oficial los precios de las entradas en diferentes localidades. Por supuesto, algunos sectores como Occidental u Oriental serán mucho más costosos que las tribunas Norte y Sur.

A continuación le presentamos el listado de los precios de las boletas para el partido de Inter Miami vs Atlético Nacional:

Occidental Alta:

Abonados: $1.161.000

No abonados: $1.290.000

Occidental Baja:

Abonados: $981.000

No abonados: $1.090.000

Oriental Alta:

Abonados: $864.000

No abonados: $960.000

Oriental Baja:

Abonados: $756.000

No abonados: $840.000

Norte Alta:

Abonados: $450.000

No abonados: $500.000

Sur Alta:

Abonados: $450.000

No abonados: $500.000

Tribuna somos 2 (norte baja)

Abonados: $225.000

No abonados: $250.000

Tribuna somos 2 (sur baja)