Es oficial: Huila se despidió de Neiva e hizo oficial la ciudad donde jugará, ¿Cambiará de nombre?

Atlético Huila hizo oficial su partida de la ciudad ante la imposibilidad de jugar en el Estadio Guillermo Plazas Alcid.

En la carta que emitieron este viernes 14 de noviembre confirmaron que su nueva sede será en Yumbo, pero hasta ahora se desconoce cuál será su nuevo nombre.

Le puede interesar: Una luz de esperanza para Huila: Llegará un nuevo estadio a la ciudad

“El Club atraviesa una compleja e involuntaria coyuntura derivada del cierre y posterior inhabilitación del estadio Guillermo Plazas Alcid.

Desde que el Municipio de Neiva dio a conocer el informe oficial que impide contar con público en dicho escenario, la Junta Directiva ha venido trabajando de forma constante en la búsqueda y evaluación de todas las alternativas que, con responsabilidad, permitan la viabilidad y sostenibilidad de nuestro proyecto deportivo. Tras un profundo análisis de esta crisis, se ha tomado la difícil decisión de solicitar a la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, el traslado de nuestra sede al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, solicitud que se presentó una vez alcanzado un acuerdo con dicha administración municipal. La situación actual del estadio, sin una solución viable a corto o mediano plazo, imposibilita el normal desarrollo de la competencia y pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de la organización. Bajo estas circunstancias, la decisión adoptada busca garantizar la continuidad del proyecto deportivo, proteger con responsabilidad el futuro de la institución y asegurar que el equipo Profesional y las Divisiones Formativas cuenten con un entorno adecuado para su desarrollo sostenible. Es importante resaltar que esta coyuntura ha generado grandes pérdidas económicas, pues no ha sido posible consolidar las inversiones realizadas en torno a un proyecto de alto rendimiento. La Junta Directiva lamenta profundamente el impacto irreparable que esta situación genera en la ciudad, en el departamento y, especialmente, en nuestra fiel afición, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional que siempre han brindado por décadas, incluso en momentos tan difíciles como los actuales, que se originan por circunstancias ajenas al Club. De igual manera, informamos que, al recibir la aprobación por parte de DIMAYOR y en cumplimiento a un estricto requerimiento del Municipio de Yumbo, el Club no disputará sus partidos en el nuevo emplazamiento bajo el nombre Atlético Huila. Seguiremos trabajando por el deporte de manera responsable, seria e inclusiva, y agradecemos su comprensión ante esta decisión imprevista, inevitable y derivada de una verdadera fuerza mayor. Con tristeza, pero también con sentido de responsabilidad”.