Atlético Nacional no recibiría ‘ni un peso’ por la llegada de un futbolista al Torino

Atlético Nacional es uno de los equipos del fútbol colombiano que más le apuesta a la cantera. Por ejemplo, de la nómina actual, salieron de sus divisiones inferiores David Ospina, Edwin Cardona o Marlos Moreno.

Por esta razón, los equipos del extranjero han buscado jugadores jóvenes de la plantilla del ‘Verdolaga’, no solo para adquirirlos a un módico precio, sino para contar muchos años con sus servicios.

Tal parece que Torino puso los ojos en Feder Rivas, un futbolista de 17 años, a quien se llevarían sin la necesidad de pagar un solo peso.

Le puede interesar: A Falcao ‘le bajaron el pulgar’ desde Argentina: “Ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

El buen nivel que mostró Feder Rivas en el Sudamericano Sub-17 y las categorías inferiores de Atlético Nacional fue preciso para que Torino quisiera ficharlo, y para su fortuna, no tuvo que poner dinero de por medio:

“Feder Rivas es nuevo jugador del Torino El jugador de 17 años que pertenecía a Atlético Nacional viajará esta semana a Italia para vincularse al equipo de la Serie AEl defensor cordobés fue clave en el Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia”, informó la cuenta de X de El VBar de Caracol Radio.

Vea también: Vélez defendió a Nacional y acusó a Riquelme de hacer negocios truchos por Marino Hinestroza

Atlético Nacional no recibiría ni un solo peso:

Respecto al fichaje, Pilar Velásquez se pronunció y explicó por qué Atlético Nacional no recibirá ningún beneficio con la salida de Feder Rivas rumbo al Torino.

En principio, la periodista de Win Sports informó que no hubo ningún acuerdo por renovar al futbolista debido a las exigencias de su representante:

“Como lo conté en Clásico Paisa con Óscar Tobón NO le dejó un peso a Atlético Nacional que según me cuentan, intentó renovarlo en varias oportunidades, pero al parecer, por influencia de un empresario italiano no se logró. Lástima, xq el verde invierte mucho en divisiones menores”.

No obstante, posteriormente hizo la salvedad luego de contactarse con el empresario para señalar que Atlético Nacional no logró llegar a un acuerdo para hacerle un contrato inicial.

De esta manera, el jugador no le pertenece al club ‘Verdolaga’ y puede marcharse a otro equipo como agente libre:

“Me escriben de la parte cercana al presunto empresario a decirme que primero debe tener un contrato y que Rivas nunca tuvo uno. En Atlético Nacional me dicen que fue justamente eso lo que intentaron y no se logró. Así que corrijo, hablaba de firma de contrato y no renovación”.