Lucas González no pudo evitar el llanto al perder la final contra el Junior; pidió perdón a hinchas del Tolima

El Junior de Barranquilla consiguió su onceava estrella frente al Deportes Tolima en el estadio Murillo Toro de Ibagué; encuentro que los barranquilleros se llevaron por un global de cuatro tantos. Mientras la alegría le sonríe al uruguayo Arias, por lo que hicieron sus dirigidos; el DT del ‘pijao’, Lucas González, le pidió perdón a la hinchada por no darle el trofeo.

González aún no ha probado la gloria en el FPC y los tres goles de José Enamorado le impidieron quitarse esa racha que no le ha permitido consolidar un título a pesar de haber dirigido escuadras de renombre como: América de Cali, Águilas Doradas, Central Córdoba y el ‘tolimita’.

Tras el pitazo final, González decidió pedirle disculpas a la hinchada y derramó varias lágrimas mientras iba camino al camerino, gestos que también tuvieron sus jugadores y que quedaron plasmados en varios videos que se hicieron virales.

“Entonces la experiencia no importa, dijo Lucas González, y Arias le dio cátedra de cómo se debe jugar una final”, “Lucas regalo el título así de sencillo”, “Lucas buen personaje, pero no sabe jugar finales, gana todos los partidos, menos la final”, “Por sobrado, por agrandado ese Lucas es solo hablador, llegaron a la final por el grupo que les tocó, equipo tan malo”, y “soy hincha de nacional le doy todo mi apoyo fueron fuertes y grandes”, fueron algunas de las reacciones.

Mientras la alegría tiene colmada a Barranquilla, en la ‘Capital musical de América’, la tristeza se sigue denotando; y más con las declaraciones de algunos jugadores del ‘yuyu’ que arremetieron contra los pensamientos de los hinchas rivales y la prensa, dentro de ellas las de Jermain Peña, zaguero central que frente a las cámaras de Win Sports, mostró su inconformismo con una parte del periodismo deportivo colombiano: “Yo creo que toda la prensa se tienen que callar, tienen que cerrar el culito e ir a dormir, porque Barranquilla está presente Junior no está solo, la banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco siempre nos han apoyado, esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas de Junior”, expresó.

A Peña se le sumó Javier Báez, quien siguió la línea crítica de su compañero: “Salimos campeones y son cuatro o cinco periodistas, les gustó el quilombo todo el año, cuando no ganábamos esto estaba lleno, miren los que son acá. Les agradezco a los que están, a los desubicados, a los atrevidos, a los maleducados, esto también es para ustedes, para los que no confiaron. Como dice Bilardo, ‘podés hablar cuando ganás’, hoy ganamos y es para ellos también“.