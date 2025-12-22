Águilas Doradas dejó mal parados a periodistas de Caracol que criticaron a Junior por haberse reforzado con jugadores suyos

Uno de los títulos que más ha hecho eco en la historia reciente de Junior fue el obtenido ante Deportes Tolima hace apenas unos días, donde, desde el juego de ida, se notó una diferencia entre ambas instituciones con respecto al nivel de juego y el estado de la plantilla, demostrando una notable curva de crecimiento ascendente para los tiburones que aplastaron por 4 a 0 a su rival en el marcador final, siendo la final más dispareja en la historia de los torneos cortos.

Dos de los jugadores más importantes para el equipo a lo largo del torneo y que aparecieron en momentos determinantes fueron Jesús David Rivas y Guillermo Celis, quienes fueron fundamentales en el proceso deportivo de su anterior equipo, Águilas Doradas, cosa que los llevó a ser tenidos en cuenta por la familia Char para poder formar parte del elenco barranquillero.

Eso sí, el tercer fichaje de esta institución antioqueña, Jhon Fredy Salazar, no corrió con la misma suerte y tuvo poca participación en la temporada, y en especial en la final, ya que se esperaba mucho más de él dada la capitanía que se había ganado a pulso en Águilas, pero que por motivos de adaptación y momento, terminaron cortándole la posibilidad de ser titular y al menos uno de los revulsivos importantes, como fue el caso de Stiven ‘Titi’ Rodríguez.

Periodistas criticaron a Junior por haber fichado jugadores de Águilas Doradas

Hace unos meses, durante el “mercado de verano” del 2025, Junior echó mano de las tres estrellas de Águilas Doradas, Guillermo Celis, Jesús David Rivas y Jhon Fredy Salazar, cosa que no cayó muy bien en los periodistas de Caracol Radio, César Augusto Londoño y Steven Arce, mismos que criticaron el hecho de que un grande como el ‘Tiburón’ se reforzara de tal manera con jugadores provenientes de un club con menor envergadura, llegando a hacer comentarios certeros que terminaron haciendo eco tempo después.

Águilas Doradas dejó mal parados a Steven Arce y a César Augusto Londoño

Tras estos comentarios y la posterior consagración de Junior, Águilas Doradas se tomó su tiempo para hacer un video en el que mostraran la importancia de estos jugadores durante la temporada del equipo ‘Tiburón’ mediante algunos post en redes sociales, acompañado de un mensaje que afirma lo siguiente:

"El fútbol deja una advertencia clara: el micrófono no es un martillo para golpear procesos ni personas. El periodismo está para analizar con argumentos, no para descalificar ni dictar sentencias desde el prejuicio“, ante el comienzo de esta filmación donde queda en evidencia la reacción y actitud de César Augusto Londoño y Steven Arce al hablar de que Junior estuviera contratando futbolistas de Águilas.

Asimismo, en el mismo video se expresó lo siguiente: “Águilas doradas reafirma su respeto por el futbol colombiano, los protagonistas y la opinión pública que alimenta el debate deportivo, la critica con rigor construye, el menosprecio no. Hace unos meses alguien insinuó con un ‘déjame decirte’ que reforzarse con jugadores de Águilas no daba garantías. Hoy el futbol responde solo, junior es campeón con tres futbolistas formados y potenciados en nuestro proyecto... A los medios y analistas, critiquen, cuestionen, debatan, pero háganlo con respeto, porque en este deporte, déjame decirte, el futuro se escribe en la cancha“.