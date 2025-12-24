Tristes noticias para los futboleros: El Boxing Day 2025 solamente tendrá un partido

Una de las fechas favoritas del año para los futboleros es el 26 de diciembre, cuando la mayoría de ligas en el mundo están descansando a excepción de la Premier League de Inglaterra. A esta fecha se le denomina Boxing Day.

Sin embargo, este año no será tan especial porque solamente se disputará un partido.

Le puede interesar. “No hay mal que por bien no venga”, Palabras de Washington Aguerre dolieron en los hinchas del Medellín

Solamente se disputará un partido en Boxing Day 2025:

Manchester United y Newcastle United en Old Trafford será el único juego de la Premier League que se disputará el próximo viernes 26 de diciembre.

El motivo por el cual decidieron programar solamente un partido para este día es netamente por cuestiones de derechos de transmisión para el Reino Unido.

Según reportaron en ESPN, los contratos televisivos obligan a los clubes ingleses a jugar en 33 fines de semana cada temporada, con solo cinco jornadas entre semana, razón por la cual, el resto de la fecha, se disputará entre el sábado 27 de diciembre y el domingo 28 de diciembre.

A continuación le

Viernes 26 de diciembre:

3:00 p.m.

Manchester United vs Newcastle United

Sábado 27 de diciembre:

7:30 a.m.

Nottingham Forest vs Manchester City

10:00 a.m.

West Ham vs Fulham

Brentford vs Bournemouth

Liverpool vs Wolves

Arsenal vs Brighton

Burnley vs Everton

12:30 p.m.

Chelsea vs Aston Villa

Domingo 28 de diciembre

9:00 a.m.

Sunderland vs Leeds United

11:30 a.m.

Crystal Palace vs Tottenham Spurs

Vea también: Hoy, 24 de diciembre, sí hay fútbol: Prográmese con estos partidos internacionales que puede ver por Win Sports

¿Qué es el Boxing Day?

Una de las versiones más comunes del llamado ‘Boxing Day‘ apunta a que los fieles y creyentes juntaban dinero en cajas cada 26 de diciembre para luego entregar la suma total y repartirla entre los más necesitados, logrando así que estos últimos pudieran tener una digna celebración post Navidad.

La segunda versión indica en las épocas feudales, los patrones recolectaban en cajas algunos detalles que eran entregados a sus trabajadores por la gran labor que cada uno de ellos desempeñaba durante todo el año.

En la actualidad, en Reino Unido se sigue celebrando esta tradición, pero de una manera distinta. Pues en algunos empleos, los jefes son encargados de dar algún detalle a sus trabajadores, aunque esto puede también ser como un detalle navideño y no especialmente del ‘Boxing Day’.

Si desea leer la nota completa sobre Boxing Day, puede hacer cli aquí.