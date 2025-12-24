“No hay mal que por bien no venga”, Palabras de Washington Aguerre dolieron en los hinchas del Medellín

Después de un año y dos finales perdidas (Liga BetPlay 2025-1 contra Santa Fe y Copa BetPlay contra Atlético Nacional), Washington Aguerre se marcha de Independiente Medellín.

El portero uruguayo se despidió de Medellín, asegurando que siempre hizo su mejor trabajo hasta el final, pero después dijo que nunca quiso irse de Peñarol.

Le puede interesar: Alfredo Arias no dio esperanza de contar con Carlos Bacca, quien se bajaría el sueldo para quedarse en Junior

Washington Aguerre llegó al ‘Poderoso’ luego de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores con Peñarol, seducido por el proyecto que le presentaron, en cabeza de Alejandro Restrepo, como director técnico.

El proyecto del Medellín, a pesar de no ser ganador de títulos, sí le permitió llegar hasta dos finales en menos de un año, pero infortunadamente para él, y para los hinchas, ambas las perdieron.

Aguerre se despidió del Medellín agradeciendo por todos los momentos que vivió a lo largo de este año, por el cariño de los hinchas y el apoyo que recibió hasta el final, donde no negó una sola gota de sudor:

“Hoy me toca despedirme de un hermoso club, Medellín fue un año con muchas emociones, alegrías y tristezas, pero siempre con amor puro hacia ustedes. Di hasta lo que no tenía para lograr los objetivos y me voy con la frente en alto de haber dejado todo en cada partido con aciertos y errores, pero siempre dejando todo”.

Hasta ahí, la despedida estaba bien, pero al momento de hablar sobre su regreso a Peñarol, aseguró que en ningún momento se quiso marchar del equipo en su país y se puso muy contento de saber que se marcharía del Medellín para regresar al ‘Decano’:

“No quería ni irme, pero pasaron cosas, no hay mal que por bien no venga. Ayer cuando hable con mi representante Rafa Monge y después con Diego (Aguirre), quedé feliz cuando me dijeron que se había concretado todo. No quería otra vez pasar lo mismo que pasé el año pasado. Esta vez fue mucho más rápido”.