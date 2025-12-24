Hoy, 24 de diciembre, sí hay fútbol: Prográmese con estos partidos internacionales que puede ver por Win Sports

Para nadie es un secreto que el 24 de diciembre es un día para reunirse y compartir en familia. Hablar ‘de todo un poco’ y cenar. En muchas ocasiones, las conversaciones van dirigidas a lo que pasó a lo largo del año, no solo en la vida de cada uno, sino también en lo relacionado con el fútbol.

Por tal razón, si usted quiere ver partidos de fútbol en vivo hoy, le contamos las opciones que tiene a la mano por medio de Win Sports.

Con los títulos de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional por la Liga y Copa, respectivamente, finalizó el fútbol colombiano por este año y no regresará sino hasta enero del 2026 con la Superliga que enfrentará a Santa Fe vs Junior.

Por tal razón, fútbol colombiano, al menos en vivo, no será una opción. Así como tampoco lo serán las grandes ligas europeas, pues ninguna programó partidos ni para hoy 24 de diciembre ni para mañana 25 de diciembre.

La única competencia que tiene cuatro partidos programados para este miércoles 24 de diciembre es la Copa Africana de Naciones.

Por tal razón, le presentamos los cuatro partidos que se disputarán hoy y que se podrán sintonizar por la señal de Win Sports: