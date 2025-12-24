“Tiene más sangre un gusano de guayaba”: Hincha del DIM no bajó de “vendidos” a jugadores y directivas

El Deportivo Independiente Medellín tuvo un semestre para el olvido en el que no pudo ganarle la Final de Copa a su rival de patio, el Atlético Nacional, partido que terminó en desmanes debido al reprochable comportamiento de las hinchadas al finalizar el ‘cotejo’. Tras esta situación, uno de los más reconocidos hinchas del DIM, le mandó un duro mensaje a las directivas y los jugadores por la falta de resultados en este 2025.

Bengalas usadas como armas, cuchillos y machetes, se vieron en los videos de las agresiones entre los hinchas de las dos escuadras, que evolucionaron en otros reprochables actos como el daño de las graderías y el vandalismo a camiones de prensa como el de Win Sports; actos que dejaron un gran daño al patrimonio público de la ciudad y que dejó 59 personas heridas.

Tras la derrota, los jugadores de Nacional no pudieron celebrar en el estadio, pero recibieron el trofeo y las medallas con sus familiares y amigos. Mientras tanto, las caras de amargura se pintaron en los hinchas del DIM, dentro de ellas el reconocido ‘Calvo’ quien arremetió contra el equipo y las directivas, todo esto desde los Estados Unidos.

“No había vuelto a hacer videos del Medellín por motivos personales, pero esto se respeta. Yo tengo tatuado el equipo y quiero recordárselo a esos vendidos que no les cuesta nada. Este cáncer ya lleva 11 años y Nacional nos tomó revancha; y la Copa es la Copa, y más si íbamos a jugar contra esas gonorr***. (...) A las directivas solo le importa que se abonen 12.000 personas, que venda dos jugadores y ganar dinero con el Medellín”, afirmó el reconocido hincha.

“El dueño del Medellín, anciano decrépito, tiene de direcor técnico a un vendido, como muchos de los jugadores del DIM; (...) Tiene más sangre, un gusano de guayaba que esos hijueput**, a ellos no les duele el equipo. Y la hinchada se volvió conformista, viviendo de un pasado como si eso nos hiciera grandes”, añadió.