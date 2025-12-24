Junior lanzó los abonos para el 2026, y a muchos les amargó la Navidad el precio; “No irá ni Joselito Carnaval”

El pasado 16 de diciembre el Junior de Barranquilla le adelantó la Navidad a sis hinchas al ganar la estrella número once de su escudo por un global de 4-0 frente al Deportes Tolima, con un José Enamorado totalmente inspirado, saliendo como MVP de la final. Justamente el ‘tiburón’ quiere seguir con el aliento de su hinchada y lanzó recientemente sus abonos para el 2026.

Por medio de sus redes sociales, el equipo dio a conocer los valores para quienes quieran ver los 10 partidos de la Liga BetPlay 2026 - 1, además de los tres ‘cotejos’ que tendrán en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Alfredo Arias no dio esperanza de contar con Carlos Bacca, quien se bajaría el sueldo para quedarse en Junior

Junior de Barranquilla Foto tomada de la cuenta de X: @juniorclubsa (18/12/2025)

En la localidad Occidental, la más costosa, se conseguirán este ‘combo’ de encuentros por $1′400.000 pesos; por su parte Oriental tendrá un costo de $750.000 pesos; y Norte por $450.000 pesos. Usted debe tener en cuenta que los partidos del torneo internacional se disputaran en el Estadio Jaime Morón León de Cartagena, por lo que tendrá que sumarle otra ‘platica’ a su inversión.

La adquisición de esta boletería podrá hacerse por medio de la página www.warena.co, y por los Puntos SuperGiros. Aunque la pasión está más que latente gracias al título, la hinchada dio a conocer en las redes algunas peticiones para que para ellos, “valga la pena comprar el abono”.

“No va a ir ni Joselito Carnaval con esos precios”, “Me parece muy caro, así agreguen los partidos de Libertadores”, “Deberían poner un abono exclusivo para la Libertadores para los que vivimos en Cartagena”, “Tocó verlo fuera del estadio”, “Debieron hacer dos precios, uno para la fase regular en Barranquilla y opcional la Libertadores”, “Lo compro si me llevan a Muriel”, “No compraron boletas a 15.000, ahora menos ese abono”, y “Solo van en finales, no van a pagar ese abono”, fueron algunas de las reacciones.

Mientras la alegría tiene colmada a Barranquilla, en la ‘Capital musical de América’, la tristeza se sigue denotando; y más con las declaraciones de algunos jugadores del ‘yuyu’ que arremetieron contra los pensamientos de los hinchas rivales y la prensa, dentro de ellas las de Jermain Peña, zaguero central que frente a las cámaras de Win Sports, mostró su inconformismo con una parte del periodismo deportivo colombiano: “Yo creo que toda la prensa se tienen que callar, tienen que cerrar el culito e ir a dormir, porque Barranquilla está presente Junior no está solo, la banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco siempre nos han apoyado, esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas de Junior”, expresó.

A Peña se le sumó Javier Báez, quien siguió la línea crítica de su compañero: “Salimos campeones y son cuatro o cinco periodistas, les gustó el quilombo todo el año, cuando no ganábamos esto estaba lleno, miren los que son acá. Les agradezco a los que están, a los desubicados, a los atrevidos, a los maleducados, esto también es para ustedes, para los que no confiaron. Como dice Bilardo, ‘podés hablar cuando ganás’, hoy ganamos y es para ellos también“.