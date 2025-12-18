Terribles imágenes: Hinchas del Medellín invadieron la cancha tras perder la final contra Nacional

Atlético Nacional derrotó a Medellín en la final de la Copa BetPlay 2025 y se coronó campeón para alegría de los pocos hinchas que dijeron presente en el Estadio Atanasio Girardot.

Decimos pocos hinchas porque la localía le pertenecía a Independiente Medellín, cuyos hinchas no toleraron una nueva derrota y decidieron invadir la cancha para causar desmanes.

Hinchas de Medellín invadieron la cancha:

Por más increíble que parezca, Independiente Medellín, uno de los equipos que mejor jugó este año, perdió dos finales en 2025 (la Liga BetPlay 2025-1 vs Independiente Santa Fe y la Copa BetPlay 2025 vs Atlético Nacional). Curiosamente, en ambas llaves, el partido de la final de vuelta, Medellín jugó como local.

Si bien el subcampeonato de la liga fue un golpe muy fuerte, perder la final de la Copa BetPlay a manos de su clásico rival, fue la gota que rebosó el vaso. Entonces, algunos hinchas presentes en el Estadio Atanasio Girardot decidieron invadir el terreno de juego para impedir que los futbolistas e hinchas de Atlético Nacional pudieran permanecer para celebrar.

La Policía apareció rápidamente e intervino, desencadenando enfrentamientos con estos hinchas del Medellín, que se espera, sean identificados y sancionados.

A continuación le presentamos el video:

Atlético Nacional vs Medellín en la final de la Copa BetPlay 2025: Ambos partidos tuvieron hinchada visitante

Una interesante apuesta por el fútbol en paz se realizó en la final de la Copa BetPlay 2025 que tuvo el clásico paisa por primera vez luego de más de dos décadas en un partido defintivo del FPC.

En el partido de ida, Atlético Nacional fue local y se permitió el ingreso de algunos hinchas del ‘Poderoso’. Para el juego de vuelta, los hinchas del Medellín tuvieron la mayoría de entradas para el juego, pero unas pocas le correspondieron a los aficionados del ‘Verdolaga’.

Luego de estos desmanes, se desconoce si le seguirán apostando a la presencia de la hinchada de dos equipos en los estadios de nuestro país o se decida que solo los hinchas del equipo local podrán ingresar a los partidos por temas de seguridad.