“Grabe y se la daño”: Criminal disfrazado de hincha del Medellín atacó a periodista de Telemedellín

El Atanasio Girardot de Medellín terminó convertido en un reprochable campo de batalla tras el fin de los 90’ minutos del partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín. Los desmanes dentro del escenario deportivo se trasladaron hacia las afueras en donde una periodista de Telemedellín y su camarógrafo fueron intimidados por delincuentes disfrazados de hinchas del DIM.

Un gol del lateral Andrés Román fue suficiente para que el equipo ‘verdolaga’ se coronara campeón de este torneo por octava ocasión; siendo esta la tercera vez al hilo que se lleva el trofeo a sus estantes. Pero lo que iba a ser una celebración para los dirigidos por el técnico interino Diego Arias, terminó convertido en todo un momento de pánico, ya que tanto fanáticos de ellos como los del equipo ‘rojo’, invadieron la cancha e iniciaron una batalla campal en la que incluso usaron armas cortopunzantes y bengalas.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> “Gracias por tanto”, Emotivo mensaje de Jorman Campuzano donde aseguró que será un hincha más de Atlético Nacional

La prensa también se vio afectada por estos desmanes, hasta el punto que los camiones usados para la transmisión oficial de Win Sports fueron vandalizados y algunos trabajadores del canal fueron robados. A esto se le suma los momentos de pánico que vivió María Vergara de Telemedellín, mujer que fue atacada junto a su cámarografo por varios hombres que le decían que tenía que parar la transmisión; algo que se transformó en golpes a la cámara.

El canal no ocultó su inconformismo con lo sucedido con su profesional y decidió emitir el siguiente mensaje en redes:“Tras finalizar el partido, la periodista del sistema informativo, María Camila Vergara, fue increpada cuando realizaba su actividad profesional. Pedimos respeto por todos los profesionales que realizan su labor y llevar las emociones del fútbol en paz. (...) Telemedellín pide respeto por todos los profesionales que realizan su labor de cubrimiento de los encuentros del fútbol profesional colombiano. Además, se solidariza con otros medios, quienes sufrieron ataques a sus equipos de trabajo como unidades móviles, vehículos”, fueron las palabras del medio.

¿Qué dijeron las autoridades tras los desmanes en el partido entre Nacional y Medellín?

El secretario de Seguridad de Medellón, Manuel Villa, fue uno de los primeros en salir a reprochar estos actos y fue tajante en afirmar que ya adelantan la observación de cámaras de seguridad para empezar a dar captura de los responsables:

“Vamos a convocar a la Comisión Local del Futbol, para evaluar las sanciones correspondientes. En este momento estamos en el proceso de identificación de los responsables, con material probatorio que será llevado a la Fiscalía. (...) Quien vino a destruir al estadio no deben volver a venir. (...) Cabe acotar que también se decomisaron más de 300 kilos de artefactos de pirotecnia”, expresó Villa.

A las palabras de Villa se le sumó las del alcalde Federico Gutiérrez, quien mediante su cuenta de ‘X’ manifestó: “No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio, a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción. Estoy al frente de la situación”.