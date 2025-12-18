“Otros ganan en Europa y no ganan acá“, JuanFer Quintero sacó pecho por su brutal carrera en Sudamérica

Para nadie es un secreto que Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más talentosos que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años.

Y aunque muchos consideran que le hizo falta triunfar en Europa, JuanFer no se entristece por eso, pues entendió que su lugar en el mundo era Sudamérica.

Le puede interesar: “En eso andamos”, Alcalde de Cartagena trabaja fuertemente para que Junior juegue en su ciudad

¿JuanFer Quintero se siente mal por no triunfar en Europa?

Juan Fernando Quintero concedió una entrevista con Maluma, a quien le confesó que a pesar de las críticas por parte de las personas por considerar que le hizo falta jugar en los grandes equipos del fútbol europeo, para él no es ningún problema porque es consciente que en Sudamérica pudo demostrar todo su talento, además de ser figura en un equipo tan importante como River Plate.

“Yo entendí que mi lugar era Sudamérica. Una cosa es la percepción de la gente, que dice que nunca me dio para Barcelona o Real Madrid, parce, pero es que lo que es River, y en serio vamos a hablarlo”.

JuanFer hizo énfasis en la importancia que tienen equipos como River Plate o Boca Juniors, no solamente para Argentina, sino para el fútbol a nivel mundial. Incluso, Quintero comparó a estos dos equipos con Real Madrid, Barcelona o Manchester:

“River y Boca es como el Real Madrid y Barcelona en Europa. O el equipo que le quieras colocar, Manchester o lo que quieras”.

Adicionalmente, JuanFer dejó claro que entró a la historia del fútbol con la anotación en la final de la Copa Libertadores 2018 que sirvió para darle el título a River Plate sobre Boca Juniors, pues además de ser muy importante para la institución, fue en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

“Y ponle, que yo juego una final de River contra Boca, en el Santiago Bernabéu, y me toca hacer un gol que es la bendición más grande y lo voy a decir como se lo dije a mi familia, ahí yo supe que ya había hecho algo en el fútbol, ya puse algo, ya siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero”.

JuanFer finalizó con una frase contundente para demostrar la satisfacción que siente con la carrera que ha firmado “Yo he ganado todo en Sudamérica, otros ganan en Europa y no ganan acá”, fueron las palabras de JuanFer Quintero.