JuanFer Quintero se hizo un golazo para River Plate, pero no lo celebró por una razón de peso

De manera inexplicable, Juan Fernando Quintero no ha logrado consolidarse como titular en River Plate bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, pero cada vez que recibe la oportunidad de ingresar, es determinante en el partido.

Una vez más lo demostró, en el partido contra Racing de Avellaneda, cuando anotó el gol de la remontada parcial. Sin embargo, el colombiano decidió no celebrar el gol.

Racing de Avellaneda recibió a River Plate por los octavos de final del campeonato argentino y no les tomó mucho tiempo para ponerse en ventaja: En apenas 3 minutos, Santiago Solari adelantó al local.

Así terminó el primer tiempo, pero River Plate despertó para la segunda mitad y con el ingreso de Juan Fernando Quintero, cambiaron las cosas. Ian Subiabre anotó el empate parcial y unos minutos más tarde, el colombiano hizo efectiva la ley del ex y puso al ‘Millonario’ en ventaja con una linda anotación.

JuanFer, quien sabía lo importante que era esa anotación, decidió no celebrarlo como método de respetar a la hinchada que alguna vez lo alentó, pues vale la pena recordar que Quintero defendió los colores de Racing entre 2023 y 2024, e incluso, fue figura en el título de la Copa Sudamericana.

Con esta anotación, el colombiano llegó a su gol número 20 en 118 partidos. A continuación le presentamos el gol de Juan Fernando Quintero:

River Plate perdió contra Racing y quedó eliminado del fútbol argentino:

A pesar de la anotación de JuanFer Quintero, nuevamente Racing tomó la ventaja en los últimos minutos del partido y se quedó con la victoria de manera agónica, agudizando la crisis del ‘Millonario’, tras quedar eliminado del fútbol argentino.

River Plate ha tenido una mala racha en los partidos. De hecho, hace 12 juegos que no conoce la victoria, e incluso, de sus últimos once compromisos, ha perdido en nueve ocasiones, incluyendo el clásico contra Boca Juniors y las dos semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras.