“Tienen que cerrar el cul*”, Jermain Peña y Javier Báez se fueron en contra de la prensa tras ganar la estrella 11 con Junior

Dos de los jugadores más importantes en la obtención del título juniorista fueron los centrales Jermain Peña y Javier Báez, quienes aportaron bastante con cierres, despejes, categoría, jerarquía y hasta goles, en especial por el lado del defensor extranjero. Después de haberse coronado en el Manuel Murillo Toro, los dos futbolistas fueron bastante certeros con respecto a las posturas de la prensa en el pasado, donde se criticó fuertemente al equipo y ellos lo resintieron bastante.

Le puede interesar: “Triste y fácil”, periodista de ESPN fue claro sobre el desarrollo de la final entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla

Por un lado, en el terreno de juego, el defensor samario Jermain Peña, ha sido uno de los que más se ha parado frente a los periodistas defendiendo no solo su juego y su persona, también a su equipo y compañeros, quienes fueron los bastiones para que este 17 de diciembre el club ‘Tiburón’ amanezca siendo el rey del FPC y que encima hayan conseguido el pase a la Copa Libertadores del 2026. Tras todo, esto, el zaguero no se ocultó, ya aprovechó el foco de los micrófonos para dedicarle unas palabras del corazón a un sector del periodismo:

“Yo creo que toda la prensa se tienen que callar, tienen que cerrar el culito e ir a dormir, porque Barranquilla está presente Junior no está solo, la banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco siempre nos han apoyado, esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas de Junior”, fueron las declaraciones del defensor, quien demostró una gran molestia con los periodistas a pesar de que había varios de ellos esperando por sus palabras y que estuvieron en este curioso momento.

Por otro lado, el defensor paraguayo Javier Báez, fue otro de los que, haciendo parte de los festejos, no se olvidó de los periodistas y toda la opinión pública, demostrándolo así en medio de la rueda de prensa postpartido, donde, a pesar de la alegría, se tomó un minuto para recordar a todos el valor de este trofeo y que, más allá de las críticas, lograron sobreponerse y alzar la estrella 11:

“Salimos campeones y son cuatro o cinco periodistas, les gustó el quilombo todo el año, cuando no ganábamos esto estaba lleno, miren los que son acá. Les agradezco a los que están, a los desubicados, a los atrevidos, a los maleducados, esto también es para ustedes, para los que no confiaron. Como dice Bilardo, ‘podés hablar cuando ganás’, hoy ganamos y es para ellos también. Para todos los que nos tiraron mierda, para todos los que quisieron poner la gente en contra, que este equipo no tenía nada, que este equipo los dormía. Fuimos primeros siempre, como lo dijo Alfredo”, declaró Javier Báez al lado de su entrenador, con una molestia notoria y la satisfacción de la revancha tras haber dado a conocer todos estos detalles.

Lea también: Guillermo Paiva se hizo echar y Rovira quiso tener la cortesía de sacarlo del campo alzado