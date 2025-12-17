“Triste y fácil”, periodista de ESPN fue claro sobre el desarrollo de la final entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla

Una de las finales más disparejas que se hayan visto en el Fútbol Profesional Colombiano acaba de llegar a su final tras el 4 a 0 global que sentenció el Junior de Barranquilla sobre un muy pobre Deportes Tolima, que poco y nada pudo hacer para revertir la situación, a pesar de haber tenido casa llena y de intentar por todos los medios marcar al menos un gol, que no logró llegar en los 180 minutos.

Ante esto, un trámite bastante complejo en el segundo juego tuvieron los locales a pesar de tener a un futbolista de más desde el cierre de la primera etapa, cosa que no se hizo sentir y que dejó opiniones bastante fuertes en contra del club ‘Pijao’, que queda en la historia como el club que menos competencia ha dado desde la creación de los torneos cortos, sellando una tristeza máxima para sus hinchas que suman cuatro finales seguidas perdidas.

Uno de los que le dio duro al Tolima fue el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao, quien usó sus redes para dejar un contundente mensaje: “Qué final más triste y fácil”. Esta opinión ha sido compartida por varios periodistas deportivos del país, quienes han rescatado el esfuerzo hecho por el tiburón para superar un cuadrangular bastante complejo y hacerse con la estrella once de una forma tan contundente.

Guillermo Paiva se hizo echar y Rovira quiso tener la cortesía de sacarlo del campo alzado

Desde el comienzo del juego, se vio un duelo marcado entre Marlon Torres, defensor del Deportes Tolima, y el delantero paraguayo, quien constantemente se quejaba ante el juez central por las actitudes que tenía su rival, quien estuvo la mayor parte del tiempo abrazándolo y sin dejarlo mover de su lado, buscando justamente que pasara lo que terminó sucediendo, la desesperación del atacante que desembocara en agresión.

Aunque el cabezazo de Paiva no fue tan claro, el juez no dudó en mostrarle la tarjeta roja, dejando al club ‘Tiburón’ con 10 hombres para el resto del compromiso y desatando la furia de todos sus compañeros. Eso sí, el volante Brayan Rovira quería seguir jugando y decidió tener la cortesía de sacar al jugador del Junior alzado para poder acelerar la reanudación, causando aún más furia en los rivales.