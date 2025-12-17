Guillermo Paiva se hizo echar y Rovira quiso tener la cortesía de sacarlo del campo alzado

Junior de Barranquilla está a puertas de conseguir su estrella número 11 después de un partido de ida brillante donde ganaron 3 a 0, y un primer tiempo en la vuelta bueno, en el que se van al descanso con un gol más a favor y con la satisfacción de poder tener un colchón de cuatro anotaciones, aunque con la peor de las noticias, la expulsión de Guillermo Paiva sobre el cierre de la primera etapa.

Y es que desde el comienzo del juego, se vio un duelo marcado entre Marlon Torres, defensor del Deportes Tolima, y el delantero paraguayo, quien constantemente se quejaba ante el juez central por las actitudes que tenía su rival, quien estuvo la mayor parte del tiempo abrazándolo y sin dejarlo mover de su lado, buscando justamente que pasara lo que terminó sucediendo, la desesperación del atacante que desembocara en agresión.

Aunque el cabezazo de Paiva no fue tan claro, el juez no dudó en mostrarle la tarjeta roja, dejando al club ‘Tiburón’ con 10 hombres para el resto del compromiso y desatando la furia de todos sus compañeros. Eso sí, el volante Brayan Rovira quería seguir jugando y decidió tener la cortesía de sacar al jugador del Junior alzado para poder acelerar la reanudación, causando aún más furia en los rivales.

A pesar de que Paiva logró soltarse rápidamente de los brazos de su rival, el juez central solo pudo seguirle insistiendo con que saliera y dejara seguir con el compromiso tras su expulsión, misma que le dio vida al Tolima de inmediato, que volvió a aproximarse al arco rival y dejó un poco más abierta la serie para la segunda etapa.