Luis Díaz felicitó desde Alemania al Junior por la goleada que le pegó al Tolima en la final

Barranquilla adelantó su carnaval con la estrella número once del Junior, equipo que ganó con contundencia la final de la Liga BetPlay 2025-2 frente al Tolima, con un global de 4 a 0. Tras la victoria del ‘tiburón’ son muchas las reacciones que se han dado a conocer, una de ellas la de Luis Díaz, jugador que sin importar la diferencia horaria que tiene con el país al estar en Alemania, les dejó un sentido homenaje a los jugadores.

El ‘yuyu’ ha sido impulso para varias carreras de jugadores que hoy son leyendas en el globo como ‘Luchito’, quien pasó de ahí al Porto, luego al Liverpool y hoy brilla en el Bayern Múnich; mismo que aprovechó lo masivo de su cuenta de Instagram para enviarle un afectuoso saludo de felicitación a la escuadra dirigida por Alfredo Arías, técnico uruguayo que se consagró campeón por primera vez en el FPC.

El extremo de la Selección Colombia compartió la publicación oficial que hizo el club, acompañado de la frase “Felicitaciones Junior”, acompañadas de tres emojis: un tiburón, un corazón y una estrella.

Luis Díaz Captura Instagram: Historia -Luis Díaz - 17/12/2025

Desde la interna de Junior también se presentaron varias declaraciones dentro de ellas la de Jermain Peña, zaguero central que frente a las cámaras de Win Sports, mostró su inconformismo con una parte del periodismo deportivo colombiano: “Yo creo que toda la prensa se tienen que callar, tienen que cerrar el culito e ir a dormir, porque Barranquilla está presente Junior no está solo, la banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco siempre nos han apoyado, esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas de Junior”, expresó.

A Peña se le sumó Javier Báez, quien siguió la línea crítica de su compañero: “Salimos campeones y son cuatro o cinco periodistas, les gustó el quilombo todo el año, cuando no ganábamos esto estaba lleno, miren los que son acá. Les agradezco a los que están, a los desubicados, a los atrevidos, a los maleducados, esto también es para ustedes, para los que no confiaron. Como dice Bilardo, ‘podés hablar cuando ganás’, hoy ganamos y es para ellos también“.