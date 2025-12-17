Se adelantó el Carnaval en Barranquilla con el triunfo de Junior ante el Tolima: locura en la Arenosa

Junior de Barranquilla escribió una nueva página dorada en su historia al coronarse campeón de la Liga BetPlay 2025, tras imponerse con autoridad 4-0 en el marcador global frente a Deportes Tolima. El equipo rojiblanco, que había ganado 3-0 en el partido de ida en el estadio Metropolitano, confirmó su superioridad en el juego de vuelta disputado en Ibagué, donde se impuso 1-0 con un gol tempranero de José Enamorado al minuto 17.

Le puede interesar:Solo cuatro colombianos aparecieron en el Top 50 de los mejores equipos de la Conmebol

El tanto del extremo barranquillero fue el golpe definitivo para una serie que, desde los primeros minutos, mostró a un Junior sólido, ordenado y confiado. Con ese gol, el Tiburón amplió la diferencia a cuatro tantos y manejó los tiempos del partido con inteligencia, incluso cuando se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Guillermo Paiva al minuto 41. Ni con once ni con diez jugadores en cancha, el título estuvo en riesgo para el conjunto visitante.

Con gol de Enamorado, Junior vence a Tolima y se queda con el título de la Liga BetPlay 2025

Mientras el equipo sellaba el campeonato en territorio tolimense, en Barranquilla la fiesta se vivía intensamente. Caravanas de carros y motos, pólvora, celebraciones en establecimientos nocturnos y un cielo iluminado por bengalas rojas marcaron una noche histórica para la afición rojiblanca. Para garantizar el orden público, más de 1.300 policías fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad, acompañando una celebración multitudinaria.

Previo al compromiso, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, había hecho un llamado a vivir la final con responsabilidad y respeto. El mandatario destacó el buen comportamiento de los hinchas durante el partido de ida y pidió repetir ese ejemplo en la celebración del título. Desde la Alcaldía Distrital y la Oficina de Cultura Ciudadana también se emitieron recomendaciones para disfrutar la fiesta de manera pacífica.

En lo deportivo, Deportes Tolima intentó reaccionar en el segundo tiempo con llegadas de Samuel Velásquez y Anderson Angulo, incluso con un remate al palo que por poco cambia el trámite del juego. Sin embargo, la defensa de Junior y la seguridad del arquero Mauro Silveira fueron suficientes para mantener el arco en cero y controlar el cierre del encuentro.

El técnico Alfredo Arias, quien levantó los brazos antes del pitazo final, celebró su primer título en el fútbol colombiano, logrado en apenas su primer semestre al frente del club. Con cambios oportunos y una lectura precisa del partido, el entrenador condujo a Junior a una consagración histórica.

Con esta victoria, Junior de Barranquilla alcanza su undécima estrella, logrando además un hito inédito: por primera vez ganó los dos partidos de una final en torneos cortos. Una consagración sin sobresaltos, con autoridad y carácter, que ratifica al Tiburón como uno de los grandes protagonistas del fútbol colombiano.