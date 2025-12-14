“Estoy entre los tres más guapos”, Wilmar Roldán reveló que hay quienes tienen un ranking de los árbitros más agraciados

Uno de los árbitros más famosos de nuestro país a lo largo de la historia ha sido el antioqueño Wilmar Roldán, quien se encuentra dando una gira de medios y apareciendo en múltiples espacios como programas o podcast donde promociona su nuevo libro, en el que cuenta bastantes detalles de su vida y, en especial de su carrera en el referato, donde se ha consolidado como uno de los mejores y más importantes a nivel sudamericano.

En una de estas salidas de cara al público, se dio una pequeña entrevista en el programa ‘Desnúdate con Eva’, formato del que la periodista española es protagonista y suele llevara bastantes figuras a las que les consulta temas bastante personales obteniendo momentos curiosos y graciosos para su audiencia. Por supuesto, con la presencia de Wilmar Roldán, los temas extradeportivos no se hicieron esperar, entre ellos un supuesto ranking del cual habló el juez sobre los árbitros más guapos.

Y es que después de que Eva le preguntara sobre su esposa, e indagar si es celosa, el mismo juez se encargó de dejar saber que al ser figura pública, es más la gente que les escribe, por lo que es normal tener mensajes constantes recibiendo saludos y demás. Tras esto, ella preguntó que si hay rankings de los jueces más guapos, tal como pasa con los futbolistas, a lo cual Roldán le respondió sin ningún rastro de pena:

“Sí, por ahí han dicho que estoy entre los tres más guapos... No sé cuáles son los otros dos, el segundo y el tercero no sé quiénes son”, causando risas en ambos y demostrando que, a pesar de ser uno de los árbitros más serios del país, mantiene su sentido del humor intacto y generó que muchas personas se sorprendieran con estas declaraciones.