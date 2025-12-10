“Falso”, Tulio Gómez desmintió públicamente a periodista enfocado a los fichajes

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali salió a desmentir públicamente una información dada recientemente por el periodista especializado en el tema de fichajes, Felipe Sierra, en la que mencionaba al atacante Luis Ramos, que venía de actuar con el cuadro Escarlata.

Todo giró alrededor de la salida del atacante peruano y una versión del señalado periodista que indicó que el equipo vallecaucano quiso comprar el 50% de sus derechos deportes e intentó hacer un arreglo a cuotas, pero esto fue desvirtuado por completo por el dirigente.

El jugador de 25 años pertenece al club Cusco de Perú a donde deberá reportarse el jugador para definir su futuro.

“#América intentó arreglar a cuotas el pago de la opción de compra por Luis Ramos (25) que era de $600k dólares por el 50%, pero #Cusco se negó y acabaron los diálogos. El delantero peruano no seguirá en el ‘escarlata’ 🔴”, señaló el periodista.

A esto vino la respuesta contundente del dirigente que señaló: “Falso, nunca hubo oferta de compra”.

Cruce Tulio Gómez y Felipe Sierra

Esta no es la primera vez que se da un cruce de mensajes con versiones encontradas entre Tulio Gómez y Felipe Sierra que ya tienen antecedentes y con la novela de Juan Fernando Quintero dejaron más de un lance.