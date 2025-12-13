“Vacas sagradas como Iván Mejía”, Antonio Casale explicó qué es lo que más le molesta en el periodismo

Antonio Casale, reconocido periodista colombiano, habló de Iván Mejía cuando se refirió a lo que más le molesta del periodismo en nuestro país.

Le puede interesar: “Cese inmediato”, Tolima recibió exigencia de Acolfutpro tras visita de MinTrabajo a horas de la final del FPC

Casale concedió una entrevista para ‘El Espectador’, donde le preguntaron por las enseñanzas que le ha dejado el periodismo a lo largo de todos estos años de carrera, que le han permitido trabajar en diferentes medios de comunicación como Win Sports, ESPN, RCN, entre otros.

Antonio Casale aseguró que todos los días es un aprendizaje para ser mejor persona, frase que se debe aplicar en la vida, pues considera que es necesario tener la capacidad de estar en desacuerdo con otras personas sin la necesidad de atacarlos en su faceta personal.

Fue entonces cuando Casale recordó a Iván Mejía, a quien trató de vaca sagrada al asegurar que se llena de adjetivos contra otras personas para creerse el dueño de la verdad:

“Algo que me ha enseñado el periodismo es tratar de ser mejor persona todos los días. Para decir que algo no está bien no hay que linchar al otro. Es lo que me molesta mucho de algunas vacas sagradas como Iván Mejía, que ya está en uso del mal retiro, porque tampoco está retirado, cree que por llenarse de adjetivos contra las demás personas son dueños de la verdad. No comparto eso, lo respeto, pero no lo comparto”.

Vea también: “Cese inmediato”, Tolima recibió exigencia de Acolfutpro tras visita de MinTrabajo a horas de la final del FPC

La pelea de Iván Mejía y Antonio Casale:

Hace muchos años, Iván Mejía y Antonio Casale llegaron a trabajar juntos en un programa que se llamaba ‘Goles y Maestros’, donde también estaba Hernán Peláez.

Según contó Casale, su rol en dicho programa era ‘sacarle la piedra’ a Iván Mejía, hecho que ‘Don Iván’ se tomó muy personal, al punto de llamar a insultarlo.

Posteriormente, Mejía Álvarez trató de periodista prepago a Antonio Casale hasta que él se cansó y lo confrontó.

Si desea conocer toda la historia, haga clic aquí